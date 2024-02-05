الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قصر باكينجهام يعلن إصابة تشارلز ملك بريطانيا بالسرطان وتفاصيل حالته الصحية

تشارلز ملك بريطانيا
تشارلز ملك بريطانيا

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها نقلًا عن وكالة رويترز، أن  قصر باكينجهام يعلن إصابة تشارلز ملك بريطانيا بالسرطان.

بيان قصر باكينجهام

وقال القصر في بيان "خلال علاج الملك تشارلز من تضخم حميد في البروستاتا في المستشفي في الآونة الأخيرة حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلا من أشكال السرطان".


وأكد القصر الملكي أن الملك تشارلز بدأ اليوم برنامجا للعلاج، وأن الأطباء نصحوا الملك بتأجيل المهام العامة، ومن المتوقع أن يساعده كبار أفراد العائلة المالكة في الوقوف إلى جانبه أثناء علاجه.

آخر ظهور له

وكان آخر ظهور لتشارلز أمس في قداس بالكنيسة في ساندرينجهام أمس الأحد، حيث لوح للحشود.

وتوج الملك تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا يوم 6 مايو 2023 في حفل حضره ملوك ورؤساء العالم وكبار رجال الدول من جميع أنحاء العالم.

قصر باكينجهام إصابة تشارلز ملك بريطانيا السرطان القاهرة الإخبارية

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