الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد وعكة تشارلز وكيت.. إصابة دوقة يورك بسرطان الجلد

دوقة يورك
دوقة يورك

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أمس الأحد، أن الفحوص أظهرت إصابة سارة فيرجسون دوقة يورك بنوع من سرطان الجلد، في وعكة صحية أخرى لأحد أفراد العائلة المالكة في بريطانيا.

وشُفيت فيرجسون (64 عاما)، التي كانت متزوجة من الأمير أندرو، من سرطان الثدي العام الماضي قبل تشخيص إصابتها حاليا بسرطان الجلد الخبيث بعد إزالة عدة شامات.

وقالت المتحدث باسمها: "إنها تخضع لمزيد من الفحوص للتأكد من أن المرض في المراحل المبكرة، معنويات الدوقة لا تزال مرتفعة".

وكانت فيرجسون قد تحدثت عن أهمية الخضوع لفحوص السرطان بعد الجراحة الأولية التي أُجريت لها لاستئصال سرطان الثدي.

وجاء إعلان خبر إصابتها بينما يستعد الملك تشارلز (75 عاما) لإجراء "تصحيحي" لتضخم البروستاتا هذا الأسبوع.

وأعلن مسؤولون في الأسرة المالكة يوم الأربعاء خضوع كاثرين، زوجة الأمير وليام وريث العريش، لعملية جراحية ناجحة في البطن وأنها ستبقى في المستشفى لمدة تصل إلى أسبوعين.

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