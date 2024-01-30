كنزي مدبولي ليست الأولى.. 5 مشاهير أثاروا الجدل بإصداراتهم

أثارت صانعة المحتوى كنزي مدبولي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بسبب روايتها "فرصة من ذهب"، التابعة لدار نشر همزة.

واعترض عدد من الجمهور على طريقة السرد والكتابة، وآخرون على الأخطاء اللغوية، وسط غضب من عدد من الكتاب الذين اعتبروا تلك المادة "انحدار ثقافي وأدبي صريح"، وأنّ صناع المحتوى المعروفين باسم "الإنفلونسر" يستغلون شهرتهم للترويج لهذه الأعمال.

"مدبولي" ليست الوحيدة التي نشرت روايات أثارت غضب الجمهور، وتم انتقادها بقوة لما فيها من مادة أدبية اعتبرها البعض "ركيكة" ولا تناسب الحالة الثقافية العربية.

زاب ثروت.. بداية الظاهرة

في نسخة معرض القاهرة الدولي للكتاب السابعة والأربعين، نشرت دار دوّن كتاب "حبيبتي" لـ زاب ثروت، والذي تعرّض لانتقاد بسبب عدم الالتزام بالقواعد الأدبية، حيث ظهر في الغلاف كلمات أثارت الجدل والسخرية حينها من بينها: "غيري لبسك. دا الطقم جديد. عاجبك نفسك. عندك بيزيد. أنا مش إريل. وأنا محترمة. الناس وحشين".

رد زاب ثروت على الانتقادات حينها عبر برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر قائلًا إنه لم يقل بأنه كاتب، وأن ما ألّفه ليس ديوان شعر ولا رواية بل كتاب تفاعلي.

إسراء أحمد.. "روح حلوة" مبرره التنمر

في عام 2019، نشرت دار رسم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كتاب تمت عنوان "روح حلوة" لصانعة المحتوى إسراء احمد، والتي تعتبر من "الإنفلونسر" المعروفين في مصر بسبب أنها من أصحاب القدرات الخاصة، والتي لقت تعاطف كبير من قبل الناس في بداية ظهورها.

التعاطف الذي وجدته إسراء في بداية ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحوّل إلى انتقاد لاذع بسبب رؤية عدد كبير أنها تستغل قدراتها الخاصة، وأن الكتاب مستواه الثقافي أقل من المأمول، غير أنها بررت موقفها حينها بأنها تواجه التنمر بهذا الكتاب.

أسما شريف منير.. حوّلت قصة طلاقها لكتاب

قبيل 4 أعوام تقريبا، وفي عام 2020 نشرت دار وطن كتاب "طلقني" للإعلامية أسما شريف منير، وقامت من خلاله بعرض تجربتها الخاصة في الطلاق وتقديم نصيحة لكل من يمر بنفس الظروف، وكيف يتجاوزها أو يقبل عليها في حال كانت الحل لنهاية الخلاف الأسري.

تعرّضت نجلة الفنان المصري الشهير شريف منير لانتقادات كبيرة، فكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قالوا حينها، إنها ليست كاتبة، وتروّج لكتابها باستغلال أسرار حياتها، ولكنها ردّت على تلك الانتقادات بأن الكتاب به نصائح عن الزواج والطلاق بصفة عامة وليس كله عن تجربتها الشخصية.

علي غزلان.. من الطب لكتابة "مدمن نجاح"

في عام 2020، نشرت دار كليوباترا للنشر والتوزيع كتاب "مدمن نجاح" لصانع المحتوى علي غزلان، ليتعرض لانتقاد كبير بسبب ركاكة اللغة والمستوى الأدبي المنحدر حسبما وصف عدد من القراء والمتابعين الكتاب على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعلق حينها عدد من المتابعين بالقول: "آسفة على الانحدار الأدبي الذي وصلنا إليه"، وآخر رأى أنه يستغل شهرته لبيع كتابه، في الوقت الذي عبر آخر عن استغلاله للفنانة منة عرفة التي كانت على علاقة قوية به، للترويج لكتابه.

محمد المأمون.. "الديبو" يثير أزمة

في معرض القاهرة الدولي للكتاب الحالي الذي يقام في أرض المعارض في التجمع، أصدرت دار "ميثاق" كتابا لـ "اليوتيوبر" وصانع المحتوى محمد المأمون تحت عنوان "الديبو"، والذي تعرّض لانتقادات كبيرة، خاصة مع انتشار كتاب كنزي مدبولي، معتبرين أن كتابه هو الآخر من ضمن ما أنتجه صناع المحتوى في مصر.

ورأى عدد من الجمهور أنّ الإقبال على مثل هذه الروايات يدلّ على هيمنة السوشيال ميديا، وهيمنة الصورة على الكلمة.