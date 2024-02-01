أبرزها "شارك تانك".. مصر تدعم شبابها بـ 5 مسابقات لتحقيق أحلامهم

تسعى الدولة لدعم الشباب بمشاريع مختلفة ومتطورة طوال الوقت رغبة منها للتخفيف من الأعباء المادية التى تواجههم، وتقدم العديد من المساعدات والدعم للمستحقين، والمسابقات العلمية ومسابقات ريادة الأعمال حيث تساعد الشباب وتخلق روح من التنافس وتقدم لهم فرصة لإثبات أنفسهم وتحقيق أحلامهم.

وفيما يلي نوضح بعض من المسابقات التى من شأنها تدعيم الشباب ويمكنك المشاركة بها.

شارك تانك.. الأبرز على مستوى العالم

شارك تانك مصر من أقوى البرامج الداعمة الموجودة على الساحةويقوم المتقدم بعرض افكاره على المستثمرين واقناعه بها، ويقوم بطرح نسبة من شركته على المستثمر مقابل الحصول على التمويل والدعم المالي المطلوب.

يمكن لأي شخص صاحب مشروع فكرته متميزة وقوية أن يقدم في البرنامج عن طريق الموقع الخاص بهم ويقوم بملئ البيانات، ويتم أختيار المشتركين على حسب مدى قوة الفكرة وجاذبية العرض.

.. صندوق رعاية المبتكرين وملتقى الابتكار Innovation arena

ينظم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ملتقى الابتكار، لدعم قطاع ريادة الأعمال المصري وتوفير البيئة المناسبة لرواد الأعمال الناجحين، ويعتبر فرصة كبيرة لرواد الأعمال واصحاب الشركات الناشئة التي في حاجة الى تمويل، ايضا يقوم بتوفير ورش عمل وجلسات نقاشية ومحاضرات عن ريادة الأعمال.

وزارة التعليم العالي

جهاز تنمية المشروعات و start up power

بالتعاون مع رجل الأعمال احمد ابو هشيمة، ينظم المسابقة جهاز التنمية للمشروعات لتقديم دعم فني ومالي للشباب لتطوير مشارعهم ، وقالت نيفين جامع ان قانون تنمية المشروعات الجديدة يقدم حزمة من الحوافز المالية والأجرائية التي تعطي دفعة قوية للشباب.

رالي مصر لريادة الأعمال

تحت رعاية الأكاديمية العربية والبنك الأهلي المصري يتم تنظيم "رالي مصر" لطلاب الجامعات ومؤسسي الشركات الصغيرة لتقديم افكارهم ومناقشتها مع العديد من خبراء ريادة الأعمال، ويتم تقديم دعم مالي ومنح تدريبية ونشر الوعي عن مفاهيم ادارة الأعمال، والجدير بالذكرانه يتم دعم مشروعات ريادة الأعمال من ذوي الأحتياجات الخاصة.

المسابقة الإقليمية لدعم مبادرات الشباب

مبادرة تمكن الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في مصر والعديد من الدول العربية من تقديم افكار وتحليلات وخطة للحد من ادمان المخدرات وتقديم حملة توعوية شاملة، وهذا مقابل جوائز قيمة ومبلغ مالي وفرصة لتمثيل دولتهم، وصرح وزير الشباب والرياضة ان هذه المبادرات تدفعنا لبذل الكثير من الجهود في سبيل توفير توعية ومعلومات صحيحة للشباب.