"صندوق دعم المُبتكرين والنوابغ".. مشروع المستقبل لدعم الشباب

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، إنَّ مشروع إنشاء صندوق دعم المبتكرين والنوابغ، والذي تم اقتراحه من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أهم المشاريع التي تبنّتها الدولة المصرية لدعم الشباب.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير التعليم العالي، مساء الثلاثاء، في الدورة الثانية للاجتماع التشاوري للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة حول "آفاق الابتكار في الإيسيسكو"، الذي عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"؛ بهدف تعزيز انخراط الدول الأعضاء بالمنظمة ورسم السياسات المُستقبلية، وذلك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويستعرض موقع "الدستور" أبرز المعلومات عن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ:

- صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في السابع من فبراير عام 2019، للقانون رقم واحد لسنة 2019، والذي نشرته الجريدة الرسمية.

- ينص القانون في مادته الأولى على إنشاء صندوق يسمى "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ".

- الصندوق يتبع الوزير المختص بالبحث العلمي ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى.

- يهدف الصندوق الذي صدر بمقترح الرئيس السيسي إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم.

- الصندوق يوفر تمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

- يساعد الصندوق على إيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.

- وفقًا للمادة الثالثة من القانون يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة الثانية وله بصفة خاصة دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم وتلقي أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها.

- كما يقدم الصندوق منحًا دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج.

- يساهم في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.

- يتبنَّى الصندوق دعم الطلبة الموهوبين لبناء كوادر قادرة على تحقيق عملية التنمية المستدامة في البلاد.

- كما يقدم الصندوق العديد من البرامج التدريبية والرحلات العلمية المتنوعة للأطفال من عمر 7 إلى 18 سنة في مجالات الطيران، علوم الفضاء، وعلم الفلك.