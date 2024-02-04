عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدتى قفين وكفر اللبد بطولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة قفين شمال طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة ونشرت دورياتها الراجلة في المنطقة الشرقية وحارة المدارس، بالتزاكم مع تحليق طائرة استطلاع على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في البلدة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة، دون الإبلاغ عن إصابات حتى إعداد الخبر.

وفي الوقت ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، ونشرت دورياتها الراجلة في الحي الشرقي منها.