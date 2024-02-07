خبير علاقات دولية: زيارة بلينكن الخامسة تؤكد أولوية أحداث غزة للسياسة الخارجية الأمريكية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخامسة إلى المنطقة منذ أحداث عملية طوفان الأقصى تؤكد أولوية الأحداث في قطاع غزة بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية، موضحًا أن ما يحدث في غزة يؤثر على المصلحة الأمريكية.

وأضاف الدكتور أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أننا رأينا استهداف الأمريكيين في سوريا والعراق، وأيضًا احتمال اشتعال جبهة لبنان، وبالتالي هناك مصلحة أمريكية في عدم توسع الصراع، وعدم نشوب حرب إقليمية واسعة تكون لها تبعات سلبية على الأمن والاستقرار فى المنطقة.

سيناريوهات وقف الحرب على غزة

وأوضح خبير العلاقات الدولية أن الظروف الآن أصبحت مهيئة للوصول إلى هذا الاتفاق، وهذه الصفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار لفترة طويلة نسبيًا، والعمل على وقف العدوان.