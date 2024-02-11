على مهران: عودة جلسات الحوار الوطنى خطوة إيجابية نحو تعزيز المشاركة المجتمعية

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا لاستئناف جلسات الحوار الوطني، بمثابة خطوة مهمة لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار.

وقت مهم

وأضاف مهران في تصريحات صحفية له، أن عودة الحوار الوطني تأتي في وقتٍ مهمٍ تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن مناقشة المحور الاقتصادي في الحوار الوطني ستسهم في إيجاد حلولٍ لهذه التحديات.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، ضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع في الحوار الوطني، بما في ذلك الخبراء والمتخصصون من مختلف المجالات، وذلك لضمان تحقيق أفضل النتائج.

السبيل الوحيد لحلول شاملة للتحديات التى تواجهها مصر

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد للوصول إلى حلولٍ شاملة ومستدامة للتحديات التي تواجهها مصر، مؤكدًا دعمه الكامل للحوار الوطني.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أهمية ما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه، إلى أنه استقر الرأى على أن تكون الجلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، وكذلك أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع، مشيرًا إلى أهمية دعوة المتخصصين والخبراء والتنفيذيين وأعضاء السلطة التشريعية من أجل التنوع والاستماع إلى كل الآراء ووجهات النظر.

وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا أمس السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.