الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أحمد صبور يثمن مشاركة الحكومة فى الحوار الاقتصادى

النائب أحمد صبور
النائب أحمد صبور

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أهمية المحددات التى انتهي إليها مجلس أمناء الحوار الوطني في الاجتماع الأول استعدادًا لانطلاق جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، والتي جاء أبرزها  أن تعقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصون من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، وهو ما يعد خطوة مهمة وضرورية من أجل الوصول إلى حلول عاجلة لمشاكل الاقتصاد المصري، ومن ثم يكون لها تأثير سريع على حياة المواطنين.

txt

أيمن محسب: دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الاقتصادي "ضرورة"

وقال "صبور"، إن الحوار الوطني يحمل مسئولية وطنية كبيرة تتمثل في صياغة رؤي اقتصادية جديدة ومختلفة تناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وما يحيط بها من أحداث عالمية وإقليمية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، مثمنًا دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الاقتصادي، كونها أحد الأطراف المعنية ومشاركتها تمنح المناقشات مزيدًا من القوة والعمق، كونها الأجدر على عرض المعوقات الموجودة على أرض الواقع، ومن ثم الوصول إلى حلول ورؤي واقعية وقابلة للتنفيذ.

txt

الجيل: اهتمام مجلس أمناء الحوار الوطنى بالملف الاقتصادى فرصة سانحة للتغلب على التحديات

جدية الدولة في التعامل مع الحوار الوطني 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس أمناء الحوار حريص على استكمال الحوار الوطني لمناقشة القضايا المتبقية إلى جانب الحوار الاقتصادي، كذلك تحديد جلسات قريبة لمناقشة تشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع، الأمر الذي يحقق مطلبًا رئيسيًا اجتمعت عليه القوى السياسية والوطنية المشاركة في الحوار الوطني في مرحلته الأولي، مؤكدًا جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

txt

المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى يدخل مرحلة جديدة بمشاركة واسعة

وثمن النائب أحمد صبور، تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ودعوتهم للبدء في تنفيذ توصيات الحوار الوطنى سواء من خلال الإجراءات أو إعداد مشروعات قوانين، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستضيف الكثير من الزخم إلى الحوار الوطني في مرحلته الثانية، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من المناقشات الثرية والرؤي المميزة التى يمكن أن تلعب دورًا مهما في خروج مصر من أزمتها الاقتصادية.

المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ الحوار الوطنى المرحلة الثانية الأزمة الاقتصادية توصيات

الأكثر قراءة

كم سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 11/2/2024 في مصر؟

المتهم بالتعدى على سيدة يدلى باعترافات تفصيلية بالمعادى

سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم.. وقيمة المصنعية

أسعار الذهب اليوم عيار 18.. أسعار السبائك الذهبية في الصاغة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

"أخميم الجديدة والشباب والرياضة" بسوهاج يختتمان إجازة نصف العام في كرة القدم الخماسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أكاذيب جديدة.. ماذا وجدت إسرائيل فى أنفاق حماس أسفل مقر الأونروا؟

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو