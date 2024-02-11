الأحد 11 فبراير 2024
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سياسي

أيمن محسب: دعوة الحكومة للمشاركة فى الحوار الاقتصادى "ضرورة"

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعقد حوار وطني اقتصادي أكثر عمقًا وشمولًا، مشيرًا إلى أن التحديات الراهنة تتطلب حوارًا اقتصاديًا متخصصًا، بمشاركة كل الأطراف المعنية من أجل الخروج باستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا الاقتصادية.

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دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الوطني ضرورة

وقال "محسب" إن دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الوطني الاقتصادي "ضرورة"، من أجل عرض كل التحديات التي واجهت الحكومة علي أرض الواقع عند مناقشة سياساتها الاقتصادية، كذلك منح الحوار كل ما يلزم من معلومات وتصورات تخص الاقتصاد المصري، الأمر الذي يساهم في الوصول إلى رؤى واقعية، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدًا على ضرورة أن تتسم المخرجات النهائية المرونة اللازمة التي تجعلها قابلة للتعامل مع الأزمات العالمية المختلفة.

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استمرار المناقشات التى لم تستكمل في المرحلة الأولى للحوار الوطني

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار أن مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى إلى عقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، على أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.

وشدد النائب أيمن محسب على أهمية تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، مؤكدًا أن هذه الخطوة منحت الحوار الوطني مزيدًا من القوة والفاعلية وزادت من جدية جميع الأطراف المشاركة في التعامل فيه.

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