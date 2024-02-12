قانونية مستقبل وطن: الاستثمار وتوطين الصناعة مفتاح الخروج من الأزمة الاقتصادية

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن حسن استغلال الموارد يساهم بقوة فى الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة الناتجة عن الأزمة التى يشهدها العالم أجمع، والدولة المصرية تمتلك الكثير من الموارد التى تساهم بقوة شريطة حسن استغلالها فى الخروج من الوضع الراهن.



توطين الصناعة أول خطوات الخروج من الأزمة

وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن أول خطوات الخروج من الأزمة توطين الصناعة، وهناك جهود فى هذا الصدد، ولكن يجب توفير المادة الخام، هناك العديد من الصناعات التى تمتلك الدولة المصرية المادة الخام لها ولكن يتم استيراد السلع على الرغم من ذلك، ومن ثم يجب إعادة النظر بالكامل فى منظومة الاستيراد.

وتابع شعبان رأفت عبد اللطيف:" يجب وقف استيراد السلع التى تمتلك الدولة المصرية المادة الخام لها، مع تشجيع الصناع على ذلك، ويكون ذلك من خلال حزمة من الإعفاءات وما شابه، شريطة أن تكون السلع بجودة تنافسية حتى لا يعزف عنها المواطن، إضافة لأهمية العمل على تشجيع السياحة بشكل يتناسب مع إمكانيات الدولة المصرية التى تمتلك مقومات غير مسبوقة فى قطاع السياحة على وجه التحديد".



وشدد عبد اللطيف، على أهمية تشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة فى مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الاستثمار مفتاح النهوض بالاقتصاد المصرى، والدولة أصبحت مهيأة لقبول الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، خاصة بعد التطوير الذي حدث بالبنية التحتية والتشريعية وشبكة الطرق والنقل ومنظومة الطرق الذكية والمدن الذكية، ومن ثم يجب التسويق الجيد لهذه الموارد جميعها وطرحها للاستثمار الوطنى اولا ثم الاستثمار الدولي.