الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: قرارات الرئيس السيسى استجابة لصوت الشارع فى مواجهة التحديات الاقتصادية

النائب عادل اللمعي
النائب عادل اللمعي

وصف النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، بالمطمئنة، والتي ستلقى حالة من الارتياح والبهجة لدى نفوس المصريين من البسطاء ومحدودي الدخل، برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، مضيفًا أن تلك القرارات تؤكد حرص الرئيس السيسي على مساعدة ودعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.

واعتبر «اللمعي» أنها تمثل استجابة لصوت الشارع المصري وشواغل الرأي العام، لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، والحفاظ على السلم والاستقرار المجتمعي بتحسين الأجور وضمان استقرار الأسرة المصرية، وهو ما يكشف متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه، التي تسهم في زيادة برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها.

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زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 242 ألف جنيه

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الحزمة الاجتماعية تضمنت تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، ما يعكس مكانة المعلم والطبيب لدى الرئيس السيسي، بصفتهم ركيزة رئيسية في المنظومة الخدمية التي لا غنى عنها، خاصة أن الزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت للأطباء، مشيرًا إلى أن توجيه الرئيس بـ15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش- يُعد انتصارًا مهمًا لمحدودي الدخل وحرص القيادة السياسية على تقديم المساندة والحماية لهم.

حماية اجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع الحد الإدنى للأجور زيادة الاجور النائب عادل اللمعي

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