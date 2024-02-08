بعد قرارات الرئيس.. جدول زيادة المرتبات الجديد 2024 بالدرجة الوظيفية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بعدد من القرارات الجديدة ضمن حزمة حماية اجتماعية تضمنت زيادة الأجور والمرتبات بقيمة كبيرة تصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، أي بنسبة 50% من إجمالي الحد الأدنى السابق.

زيادة الحد الأدنى للمرتبات 2024

كما اعتمد الرئيس السيسي، صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيهًا.

بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا، بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

جدول زيادة المرتبات الجديد 2024

نقدم في التقرير التالي جدول المرتبات 2024 بالدرجة الوظيفية بعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه

-مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه

- الدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه

- درجة المدير العام أو ما يعادلها من 8000 جنيه لـ10.000 ألف جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه

- الدرجة الثانية 8000 آلاف جنيه

- الدرجة الثالثة 7500 جنيه

- مرتيات الدرجة الرابعة 7000 جنيه

- مرتبات الدرجة الخامسة 6500 جنيه

- مرتبات الدرجة السادسة 6000 جنيه

كما وجه الرئيس السيسي، بحافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه.

وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

واعتمد الرئيس السيسي، 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

بالإضافة إلى 8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

وبتكلفة 4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

زيادة في المعاشات وتكافل وكرامة

وضمن حزمة الحماية الاجتماعية، وجه الرئيس السيسي، الحكومة، بزيادة المعاشات بنسبة 15% لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

وأيضًا 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة

أيضًا وجه الرئيس السيسي، ضمن القرارت الجديدة، التي تم الإعلان عنها بـ رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.