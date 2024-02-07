الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد قرارات الرئيس السيسي اليوم.. جمال التهامي: تخفف الأعباء عن المواطنين

زيادة الاجور
زيادة الاجور

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. 

ورفع الرئيس السيسي الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، مع زيادة لأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

وأصدر الرئيس السيسي علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه. 

ضبط إيقاع الأسعار والأسواق

وفي هذا الصدد قال المستشار أحمد جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن القيادة السياسية تعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وظهر هذا بوضوح اليوم بالاعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ورفع الأجور بنسبة تصل إلى 50%.

وأوضج التهامي أن الرئيس السيسى يتعايش مع الشعب ويصدر حزمه من الاحراءآت الاجتماعيه لكى يخفف العبء عن المواطنين ويوجه برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات بنسبة ٥٠ ./..

وأشار التهامي إلى أنه أيضًا تم مراعاة أصحا المعاشات والمعلمين والجامعات وأعضاء المهنيين الطبيه والتمريض لتخفيف الأعباء التى تسببت فيها غلاء الأسعار.

ونوه رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة على ضرورة مراقبة الاسواق وضبط إيقاع الاسعار  خلال الفترة القادمة لضمان التصدي لغلاء التجار.  

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي: 

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

- زيادة لأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي.

- 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه. 

- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

حزمة اجتماعية الأسعار الاسواق الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الإدنى للأجور

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