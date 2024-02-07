الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. قيمة زيادة المرتبات 2024 فى مصر وموعد تطبيقه

المرتبات
المرتبات

مع اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسي الكثير من القرارات الجديدة بمثابة حزمة حماية اجتماعية، تتمثل في زيادة المرتبات بمبلغ كبيرة يصل إلى حوالي 6 آلاف جنيه شهريًا، ويكثر التساؤل على تفاصيل زيادة المرتبات 2024 في مصر وموعد تطبيقه عبر جوجل، فيزداد بنسبة 50% من إجمالي الحد الأدنى السابق ويكون هو 4 آلاف جنيه شهريًا.

قيمة زيادة المرتبات 2024 في مصر وموعد تطبيقه

تنشر "الدستور" بهذا التقرير تفاصيل زيادة المرتبات 2024 في مصر وموعد تطبيقه، والعلاوة الدورية  للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وجاء من ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأكبر حزمة للحماية الاجتماعية، والتي سيتم تنفيذها بدءا من شهر مارس المقبل، وزيادة قيمة المرتبات 2024 لجميع العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وأيضا علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

جدول زيادة المرتبات يناير 2024 وموعد الصرف

موعد صرف مرتبات يناير 2024 وقيمة المرتبات بعد الزيادة

تفاصيل زيادة المرتبات 2024 والعلاوة الدورية

زيادة أجور العاملين في الدولة المصرية والهيئات الاقتصادية، وستكون بحد أدنى سوف يتراوح ما بين 1000 ومبلغ 1200 جنيه وفق الدرجة الوظيفية.

رفع الحد الأدنى للأجور

وتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة حوالي 50%، لكي يصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وحافز إضافي سيبدأ من 500 جنيه في الدرجة السادسة، وسيزيد بمبلغ 50 جنيهًا لكل درجة، لكي يصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.

علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالصرف لجميع العلاوات الدورية للمخاطبين في قانون الخدمة المدنية وتكون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، ونسبة حوالي 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى قيمة 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية مبلغ 11 مليار جنيه.

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كما وجه رئيس الجمهورية بالزيادة لقيمة المعاشات 15% لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، بالإضافة إلى 15% زيادة لمعاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش.

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