أول مارس.. قيمة زيادة المعاشات الجديدة وموعد صرفها

مع إعلان قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بـ زيادة المعاشات بنسبة 15%، يشغل بال المواطنين المستفيدين من صرف المعاش معرفة قيمة زيادة المعاشات الجديدة وموعد صرفها عبر جوجل، والتى من المقرر أن ستصرف أول مارس المقبل 2024.

قيمة زيادة المعاشات الجديدة وموعد صرفها

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير قيمة زيادة المعاشات الجديدة وموعد صرفها، وأماكن صرف المعاش.

موعد زيادة المعاشات 2024

من المقرر أن سوف تبدأ زيادة المعاشات الجديدة المقدرة وتكون بحوالي 15% زيادة في المعاشات بحوالي 13 مليون مواطن، تكون بتكلفة إجمالية حوالي 74 مليار جنيه، وستكون من الشهر مارس 2024.

كما أن سوف يتم 15% زيادة لمعاشات «تكافل وكرامة» وستكون بتكلفة مبلغ 5.5 مليار جنيه، لكي ستصبح الزيادة في سنة 55% يكون من قيمة المعاش، وستكون بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.

وجاءت قرارات الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، الموافق 7 من فبراير 2024، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، والقيام بالتوجيه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية سيتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

رابط الاستعلام عن المعاشات بالزيادة الجديدة:

ويمكن لأصحاب المعاشات الدخول على الرابط الذي ستتيحه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر، للاستعلام عن التفاصيل الخاصة بالصرف المعاشات وزيادة المعاشات الجديدة التي قد أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، من هنا .

موعد صرف معاشات مارس 2024

ومن المقرر سيتم صرف معاشات شهر مارس لعام 2024 لأصحاب المعاش في يوم الجمعة الموافق 1 من مارس 2024.

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أماكن صرف معاشات مارس 2024

معاشات شهر مارس، يتاح الحصول عليها من خلال منافذ البريد المصرى.

تصرف معاشات شهر مارس 2024 عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية من خلال الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعى.

كما يتاح صرف معاشات شهر مارس، من خلال ماكينات الصرف الآلى للبنوك.

ويستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشات في شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة من خلال منافذ فورى وكارت ميزة.