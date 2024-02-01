الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منها تخفيض بالسكك الحديدية.. مزايا يحصل عليها أصحاب المعاشات وفقا للقانون

جريدة الدستور

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المادة (3) من القانون 148 لسنة 2019 نصت على أن نظام التأمينات الاجتماعية يشمل على عدة خدمات لأصحاب المعاشات.

وأشارت عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هذه الرعاية الاجتماعية تشمل على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بالاضافة إلى تأمين إصابات العمل، تأمين المرض والبطالة.

خدمات مختلفة يتم تقديمها لأصحاب المعاشات

اما إجراءات الحصول على الخدمة، أوضحت الوزارة، أنه يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها وذلك من خلال:

-المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

-أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تيسيرات خاصة لأصحاب المعاشات

كما نصت المادة (97) من القانون 148 لسنة 2019، أن رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، يصدر قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة، وهى:-

-تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

-تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.

- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها، ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز (75٪) من القيمة الرسمية.

-أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

-أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.
 

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