التضامن تستعرض دور التوثيق المرئي في مؤتمر "الحماية المجتمعية للأطفال من ذوي الإعاقة"

شارك مهند دياب مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتوثيق المرئي، في المؤتمر الإقليمي "الحماية المجتمعية والمعوقات التي يواجهها الأطفال من ذوي الإعاقة“ الذي نظمته مؤسسة نداء للإعاقات السمعية بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية.



واستعرض دياب دور التوثيق المرئي والمسموع في تعزيز الصور الإيجابية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ناقش جهود وزارة التضامن الاجتماعي الرائد في هذا الملف.



واستعرض مستشار التضامن أيضا عددا من الأعمال السينمائية التي قام بإخراجها خارج البلاد، لا سيما فيلم نور عيني الذي تناول حياة الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية حول العالم.



وافتتح المؤتمر بكلمة مرئية من الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، وكلمة أخرى من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ألقتها نيابة عنها مها الهلالي مستشارة فنية للوزيرة لشئون الإعاقة والتأهيل.

أشخاص ذوي الإعاقة

يأتي هذا المؤتمر الإقليمي في إطار الاحتفال باليوم الدولي والعربي للأشخاص ذوي الإعاقة، وادراكا لأهمية التعاون والتضافر من أجل توفير البيئة الداعمة لهؤلاء الأطفال، وتفعيلا لبروتوكول التعاون بين المجلس العربي للطفولة والتنمية وجمعية نداء بهدف رفع الوعي في الكشف المبكر والتدخل المبكر للإعاقات لدى الأطفال، وبناء القدرات، والمناصرة وكسب التأييد، إضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات ومنهجيات العمل.

كما استهدف المؤتمرعرض واقع الحماية المجتمعية ومعوقاتها للأطفال من ذوي الإعاقة في العالم العربي، والتأكيد على أهمية التكيف النفسي والاجتماعي للأطفال من ذوي الإعاقة وأسرهم، بالإضافة إلى التعرف على المعوقات التي تواجه الأطفال من ذوى الإعاقة، ورفع الوعي بضرورة إدماج وتمكين الأطفال من ذوى الإعاقة لتعزيز استقلالهم في مجتمعاتهم، كذلك تسليط الضوء على دور الإعلام في رفع الوعى بضرورة حماية ومناصرة حقوق الأطفال من ذوي الإعاقة وأسرهم.