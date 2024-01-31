الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن تستعرض دور التوثيق المرئي في مؤتمر "الحماية المجتمعية للأطفال من ذوي الإعاقة"

جريدة الدستور

شارك مهند دياب مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتوثيق المرئي، في المؤتمر الإقليمي "الحماية المجتمعية والمعوقات التي يواجهها الأطفال من ذوي الإعاقة“ الذي نظمته مؤسسة نداء للإعاقات السمعية بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية.


واستعرض دياب دور التوثيق المرئي والمسموع في تعزيز الصور الإيجابية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ناقش جهود وزارة التضامن الاجتماعي الرائد في هذا الملف.


واستعرض مستشار التضامن أيضا عددا من الأعمال السينمائية التي قام بإخراجها خارج البلاد، لا سيما فيلم نور عيني الذي تناول حياة الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية حول العالم.


وافتتح المؤتمر بكلمة مرئية من الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، وكلمة أخرى من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ألقتها نيابة عنها مها الهلالي مستشارة فنية للوزيرة لشئون الإعاقة والتأهيل.

 

أشخاص ذوي الإعاقة

 

يأتي هذا المؤتمر الإقليمي في إطار الاحتفال باليوم الدولي والعربي للأشخاص ذوي الإعاقة، وادراكا لأهمية التعاون والتضافر من أجل توفير البيئة الداعمة لهؤلاء الأطفال، وتفعيلا لبروتوكول التعاون بين المجلس العربي للطفولة والتنمية وجمعية نداء بهدف رفع الوعي في الكشف المبكر والتدخل المبكر للإعاقات لدى الأطفال، وبناء القدرات، والمناصرة وكسب التأييد، إضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات ومنهجيات العمل.

"تقديم المساعدات والدعم للمواطنين".. تعرف على أكبر قافلة تنموية أطلقتها وزارة التضامن

كما استهدف المؤتمرعرض واقع الحماية المجتمعية ومعوقاتها للأطفال من ذوي الإعاقة في العالم العربي، والتأكيد على أهمية التكيف النفسي والاجتماعي للأطفال من ذوي الإعاقة وأسرهم، بالإضافة إلى التعرف على المعوقات التي تواجه الأطفال من ذوى الإعاقة، ورفع الوعي بضرورة إدماج وتمكين الأطفال من ذوى الإعاقة لتعزيز استقلالهم في مجتمعاتهم، كذلك تسليط الضوء على دور الإعلام في رفع الوعى بضرورة حماية ومناصرة حقوق الأطفال من ذوي الإعاقة وأسرهم.

مهند دياب وزير التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة التوثيق المرئي

مواد متعلقة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

وزيرة التضامن: المرأة المصرية قدمت الكثير فى نهضة المجتمعات القديمة والحديثة

القباج تشهد احتفالية "أفراحنا" لتجهيز 400 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية

اتحاد الجمعيات الأهلية: افتتاح 30 عيادة لتنظيم الأسرة

الخميس.. بدء صرف معاشات فبراير

وزيرة التضامن: جار افتتاح 6 مراكز جديدة لعلاج الإدمان

وزيرة التضامن: مصر قدمت 37 ألف طن مساعدات لغزة.. تنوعت بين غذائية ودوائية

الهلال الأحمر تطلق حملة "شتاهم دفا" لتوفير 100 ألف بطانية للفلسطينيين بقطاع غزة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس