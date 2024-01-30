الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن حجم الدعم النقدي المقدم لاشخاص ذوي الاعاقة، حيث بلغ تكلفته 8.3 مليار جنيه سنويا لحوالي لمليون و200 ألف شخص من ذوي الإعاقة.

وأكدت أنه منذ إطلاق حملة مبادة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بلغت عدد البطاقات الصادرة مليون و52 ألف بطاقة من خلال مكاتب التاهيل التى بلغت 234 مكتب.

للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، أشارت الوزارة إلى أنه يتم من خلال الرابط التالي:-

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineLastRequest

اما عن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات االمتكاملة، أكدت أنه يتم من خلال الرابط التالي:-

http://pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx

أما عن مميزات كارت الخدمات المتكاملة، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يحق لاشخاص ذوي الاعاقة من خلال بطاقة الخدمات:-

التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية.

الحصول على خصومات وسائل النقل والمواصلات.

الحصول على سكن حكومي مناسب.

خصومات على الأندية الرياضية.

دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

الإعفاء من الضرائب.

الدمج في المدارس.

الجمع بين معاشين.



وأشارت الى أنه للحصول على بطاقة الخدمات لابد من اتخاذ الاجراءات الاتية:-



تسجيل الطلب من خلال البوابة والتأكيد من تسجيل البيانات بدقه لانه بتوقف عليه قبول أو رفض الطلب.

ملئ استمارة البيانات الأساسية والتى تضمن البيانات الشخصية.

ثم ظهور رقم الطلب وضرورة الاحتفاظ به.



الاستعلام عن الطلب من خلال الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.



في حالة قبول الطلب يتم حجز موعد من ببوابة الحجز ثم التوجه لمكتب التأهيل لتقديم الاوراق المناسبة.



بناءا على ما سبق من خطوات وبيانات سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، وتحديد أذا كان مقدم الطلب يستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أم لا.