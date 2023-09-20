الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مهند دياب: 25 سبتمبر آخر موعد لاستقبال أفلام مسابقة "بطل من بلدنا"

مهند دياب
مهند دياب

قال مهند دياب مستشار وزير التضامن للتوثيق المرئي، إن مسابقة “بطل من بلدنا” أطلقتها وزارة التضامن للأفلام القصيرة الروائية والتسجيلة للاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيد.

وأكد “دياب” أن مدة الفيلم لا تقل عن 5 دقائق، وتقدم وزارة التضامن 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام تشمل جائزتان عن كل موضوع صالح للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويخول للوزارة نشر هذه الأعمال الفائزة على صفحتها او بالمحافل المختلفة أو حتى وقت الاعلان عن الجائزة، وسيتم اختيارها من خلال لجنة فنية متخصصة تضم قامات من النقد و التقييم السينمائي منهم الناقدة ماجدة موريس، الكاتب والسيناريست عاطف بشاي، والمؤلفة سناء هاشم، بالإضافة إلى الكاتبة الصحفية فاطمة شعراوي.

وأشار مستشار وزير التضامن، إلى أن آخر موعد لاستلام الأفلام 25 سبتمبر الجاري، و يحق لأي شخص التقدم للمسابقة، وسيتم الإعلان عن الأفلام الفائزة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح “دياب” أن المسابقة تستهدف تعزيز الانتماء الوطني والاجتماعي، حيث تعمل الوزارة تحت قيادة الوزيرة الدكتورة نيفين القباج على رفع وعي المواطن البسيط من خلال الفن والسينما.

100 فيلم تسجيلي

ولفت الى أن الوزارة أصبح لها باع طويل فى إنتاج المحتوى الفني والروائي حيث وصل عدد أفلام مكتبتها خلال الـ 8 سنوات الماضية إلى 100 فيلم تسجيلي، تمكنت من خلالهم تناول القضايا الاجتماعية والتنموية فى عدة ملفات عن الحماية والرعاية والتنمية.

وأكد على وضع عددًا من المعايير الفنية للأفلام المشاركة في المسابقة منها أن تكون قائمة على قصص وخبرات حقيقية تسجيلية أو روائية، وأن تتمتع بالمصداقية، والجودة الفنية والإبداع في تقديم القصص والتجارب، كما أنه مسموح تصويرها باستخدام الهاتف المحمول.

"التضامن" تطلق مسابقة "بطل من بلدنا" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر

وأشار إلى أن المسابقة تشمل قصص بطولات حرب أكتوبر من خلال رؤية وحكي الشباب، وقصص تعبر عن التجارب المجتمعية وتعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع، كما تضم قصص أبطال حرب أكتوبر من الآباء والاجداد من خلال أبنائهم وأحفادهم، بالاضافة إلى التجارب المجتمعية المحلية في التصدي المبدع للأزمات مثل كورونا، واللاجئين، والتحديات الاجتماعية والتنموية ومنها مبادرات المجتمع المدني.

مهند دياب بطل من بلدنا أكتوبر جوائز مالية نيفين القباج

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