مهند دياب يحصد جائزة أفضل موضوع بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

حصد المخرج مهند دياب جائزة افضل موضوع بمسابقة ذات أثر بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي أقيم خلال الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسوان، وبمشاركة 61 فيلمًا ضمن برامج المهرجان المختلفة.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر التي نظمها المهرجان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، المخرج شريف مندور، والمنتج أشرف حامد، والفنانة التشكيلية الكويتية لينا حجازي.



ويعمل دياب مستشارًا لوزيرة التضامن الاجتماعي للتوثيق المرئي، ولديه مكتبة فيلمية زادت عن 100 فيلم تسجيلي، صنعت خلال الـ15 عامًا السابقة، حيث أخرج عدد من الأفلام في الولايات المتحدة وأوروبا وعدد من الدول الأفريقية، وأهم أعماله: “حياة طاهرة، ومستورة، وأبواب مكة، ونور عيني.

حفل ختام مهرجان أسوان السينمائي

انتهت قبل ساعات، فعاليات حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي أقيمت خلال الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسوان.

وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان: “شعرنا أننا نعدوا بسرعة طوال فترة المهرجان واليوم نلتقط أنفاسنا فأنتم أسعدتمونا وتشرفنا بكم ودائمًا معكم في دورات جديدة”.



وأضاف الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان: “سريعًا جدًا انتهت الدورة السابعة بعدما شهدت عرض 61 فيلمًا من القارات الخمس، وواصل المهرجان برنامجه التدريبي بنحو 220 متدربًا، وهو أكبر برنامج تدريبي لورش صناعة الأفلام في المهرجانات المصرية، فيما واصل منتدى نوت فعالياته المثمرة، واليوم نتقدم بالشكر لكل من ساهم ودعم المهرجان هذا العام وإلى اللقاء في الدورة القادمة 2024”.