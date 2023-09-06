الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تطلق مسابقة "بطل من بلدنا" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصار حرب أكتوبر المجيد 1973، هذا الانتصار الذي جسد أسمى معاني الوطنية والتضحية والبطولة وتفوق الاستراتيجيات العسكرية القائمة على العلم والتنظيم وحسن الإدارة، والتماسك المجتمعي لتحقيق أهداف الحرب في تحرير الأرض وتعزيز الكرامة الوطنية، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مسابقة "بطل من بلدنا" للأفلام القصيرة (لا تزيد على خمس دقائق) ، صالحة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي وغيرها.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني والصالح العام والبطولة الوطنية والاجتماعية، استلهامًا من بطولات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك من خلال أفلام قصيرة، صالحة للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتخاطب النشء والشباب.


بطولات حرب أكتوبر 

وتتضمن موضوعات المسابقة قصص عن بطولات حرب أكتوبر من خلال رؤية وحكي الشباب ، قصص أبطال حرب أكتوبر ( الأجداد والآباء ) من خلال أبنائهم وأحفادهم، وتجارب المجتمعات المحلية في التصدي المبدع لأزمات مجتمعية وإنسانية مثل ( أزمة كورونا – ازمة اللاجئين – تحديات اجتماعية وتنموية أخرى...)، بالإضافة إلى قصص تعبر عن تجارب مجتمعية وثقافية متميزة لمكافحة التطرف وتعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع.


 المعايير الفنية
 

وحددت الوزارة عددًا من المعايير الفنية للأفلام المشاركة في المسابقة منها المصداقية وأن تكون الأفلام ( تسجيلية أو روائية) قائمة على قصص وخبرات حقيقية ، ودعمها بالوثائق والصور، والجودة الفنية والإبداع في تقديم القصص والتجارب، وأن يكون أسلوب الفيلم مناسب لمخاطبة النشء أو الشباب، بالإضافة إلى أن يكون صالح للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلا تزيد مدته على خمس دقائق، كما أنه مسموح التصوير والمونتاج باستخدام الهاتف المحمول.

وستقدم وزارة التضامن الاجتماعي 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام ( جائزتان عن كل موضوع) ، والتي سيتم اختيارها من خلال لجنة فنية متخصصة، الجائزة الواحدة قيمتها 10000 جنيه ، عشرة آلاف جنيه فقط لا غير، كما ستقوم الوزارة بعرض الأفلام الفائزة على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وستقبل وزارة التضامن الاجتماعي الأفلام حتى يوم 30 سبتمبر الجاري  على البريد الإلكتروني للمسابقة october6.mossconte[email protected] على أن يكون الفيلم محمل على جوجل درايف سيرفر مفتوح.

التضامن انتصار حرب أكتوبر الانتماء الوطني البطولة الوطنية الاستراتيجيات العسكرية

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