وزيرة التضامن: جار افتتاح 6 مراكز جديدة لعلاج الإدمان

أجرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بجولة تفقدية لمركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا، برفقة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة ضمن 6 مراكزعلاجية جديدة في محافظات "الجيزة وقنا والشرقية ودمياط وسوهاج وأسوان"، حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان وجامعة جنوب الوادي، كما تفقدت وزيرة التضامن العيادات الخارجية بالمركز لمتابعة بدء التشغيل التجريبي، والاطمئنان على توفير كل المستلزمات والخدمات العلاجية للمرضى، مجانًا وفى سرية تامة، استعدادًا لافتتاحه الرسمي خلال الفترة المقبلة، هذا وتبلغ مساحته 4 آلاف متر منها 60% إنشائية من المساحة الكلية.



وقالت وزيرة التضامن، إن هذا الصرح العلاجي والتأهيلي المتميز على أرض صعيد مصر وفقًا للمعايير الدولية، يمثل نموذجًا للشراكة الحقيقية بين الجهات الأكاديمية ممثلة في كلية الطب بجامعة جنوب الوادي والمؤسسات الحكومية التنفيذية المُتخصصة ممثلة في صندوق مكافحة الإدمان، ويأتي هذا المركز الذي نفتقده اليوم تمهيدًا افتتاحه خلال الفترة القادمة، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتنمية الصعيد والارتقاء بجودة حياة مواطنيه في مختلف المناحي، مشيرًا إلى أنه قبل تجهيز هذا المركز كانت محافظة قنا من المحافظات المحرومة من خدمات الدولة في مجال علاج الإدمان؛ وكنا نرصد معاناة أهالي ما يقرب من 3500 مريض إدمان سنويًا وذويهم في مشقة السفر لمئات الكيلومترات لتلقي العلاج المجاني والمتابعة في أقرب محافظة تشملها خدمة الدولة للعلاج المجاني من الإدمان أو تكبد نفقات العلاج الباهظة بالمراكز الخاصة أو اللجوء إلى مراكز غير طبية بعيدة عن التخصص فتزيد من آلامهم وأوجاعهم بحثًا عن العلاج، ولذلك كانت توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنشاء هذا المركز والذي يمثل منارة علاجية في جنوب الصعيد ويخدم أبناء محافظتي "قنا، والأقصر".



وأوضحت "القباج" أن المركز يوفر كل خدمات علاج الإدمان مجانا وفى سرية تامة؛ حيث يتضمن (92 سريرًا)، وعيادات خارجية ويتضمن برنامجه سحب المخدر والتأهيل النفسي والاجتماعي والبدني، والتدريب المهني للمتعافين، وخدمات الرعاية اللاحقة والإرشاد الأسري؛ ويعد هذا المركز هو الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يتم تأثيثه بالكامل بسواعد المتعافين بعد تأهيلهم مهنيًا لتولي هذه المسئولية، لافتة إلي أن قضية مكافحة تعاطي وإدمان المواد المخدرة من القضايا التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا تجسد في رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات (2024–2028) والتي أعدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع (12 وزارة معنية)؛ وجار الإعداد لإطلاقها.

وأشارت الوزيرة إلى مع اهتمام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان المُتنامي بتوفير خدمة علاج الإدمان المجانية لأبناء محافظة قنا بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان وحقوق مريض الإدمان، كان هناك جهد داخل المحافظة على مستوى الوقاية والاكتشاف المبكر، حيث تم خلال عام 2023 بالتعاون مع كل الجهات المعنية العديد من الأنشطة منها تنفيذ برنامج التوعية بمشكلة المخدرات داخل (294 مدرسة إعدادي وثانوي)، و(120 مركز شباب) علي مستوي المحافظة، كما تردد على بيت التطوع بجامعة جنوب الوادي ما يقرب من (15 ألف طالب وطالبة) للاستفادة من أنشطة التوعية بأضرار المخدرات، كما تم تنفيذ زيارات منزلية داخل (150 قرية) استهدفت (10 آلاف أسرة)، كما تم بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور للكشف على سائقى الطرق السريعة، كما يتم الكشف على الموظفين بالجهاز الإداري مع التركيز على المرافق الحيوية والخدمية.

من جانبه استعرض الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مراحل إنشاء المركز، مشيرًا إلى أن مركز العزيمة بمحافظة قنا يعد أول مركز حكومي لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة، كما يعد أول مركز تم تأثيثه بالكامل بسواعد المتعافين من الإدمان ببرامج التأهيل المهني التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يضم أقسامًا للحجز الداخلي وعيادات خارجية، كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية، وملعب كرة قدم "خماسي"، وتنس طاولة، وبلياردو، وصالات جيم، وقاعة موسيقى، وقاعة حاسب آلى، ومسرحًا، ومكتبة، ومطعمًا، ومغسلة، وورش تدريب مهني؛ لتعليم المتعافين حرفًا مهنية تحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل"، كما أن جميع أعمال الأثاث بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.