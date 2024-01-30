الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخميس.. بدء صرف معاشات فبراير

معاشات
معاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد غدٍ الخميس، صرف معاشات فبراير بزيادة المنحة الاستثنائية من 300 جنيه وحتى 600 جنيه، وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجمالي "11" مليون مواطن.

وشكلت الهيئة غرفة عمليات مركزية لمتابعة الصرف من خلال المنافذ المختلفة ومنها:-

منافذ البريد المصرى.

البنوك والمحافظ الإلكترونية.

ماكينات الصرف الآلى للبنوك.

الهواتف المحمولة.

بنك ناصر الاجتماعى.

كما أتيح لأصحاب المعاشات اختيار خدمة منافذ فورى وكارت ميزة.

 

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أول يناير الجاري، فى رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

وأكدت الهيئة أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش. 

 

بنك ناصر

 

كما استعد بنك ناصر الاجتماعي لصرف المعاشات، من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، واتخاذ كل التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات، حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، جميع مديري وموظفي الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين أن قانون التأمينات الجديد أجاز لفئة العاملين بالخارج تعديل فئة دخل الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي إلى فئة الدخل الأعلى، بشرط أن يكون أدى جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل أو تعديل فئة الدخل إلى فئة دخل الاشتراك الأقل، وذلك بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك.

وأشارت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه لا يتم التعديل إلا بعد دراسة تلك الأسباب ويكون التعديل من الشهر التالي لتقديم طلب التعديل، وبالالتزام بباقي الشروط الواردة باللائحة التنفيذية.

الهيئة القومية معاشات الرئيس عبد الفتاح السيسي منافذ البريد المصرى البنوك

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