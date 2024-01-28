الأحد 28 يناير 2024
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مصر

"صناع الخير" تنفذ مبادرة "صناع الدفا" لتوزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية بالغربية

جريدة الدستور

اطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، مبادرة "صناع الدفا" بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لتوزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية فى معظم قرى ومراكز المحافظة، وذلك في استاد طنطا تحت إشراف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأشاد محافظ الغربية بجودة الخدمات التى تقدمها صناع الخير ودورها فى رفع العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.

 دعم غير القادرين لمواجهة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة هذا العام

وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة ومن أجل دعم غير القادرين لمواجهة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة هذا العام، و بدأت في توزيع 50 ألف بطانية على غير القادرين في المحافظات المختلفة بأنحاء الجمهورية، موضحًا أن توزيع البطاطين يعكس استراتيجية المؤسسة فى تقديم الخدمات الانسانية، التى تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنبا مع تزويدهم بالمشروعات التنموية الصغيرة التى تناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخل شهرى يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.
 


من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالجليل نائب المدير التنفيذي مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن  مبادرة صناع الدفا فى محافظة الغربية سوف تقوم بتوزيع بطاطين الشتاء على الاسر الاولى بالرعاية فى عدد كبير من قرى المحافظة.

القرى التي سيتم تنفيذ المبادرة بها

 ففي مركز زفتي سوف يتم التوزيع في قري حنون ومسجد وصيف وشبراملس وكفر الجنيدي، وقرية بلاى مركز السنطة، أما مركز طنطا سوف يتم التوزيع في قري خرسيت وحصة شبشير، كما سيتم التوزيع بقرية كفر المحروق بكفر الزيات، كذلك دماط والشين في قري حنون ومسجد وصيف وشبراملس وكفر الجنيدي وقرية بلاى مركز السنطة، كما سيتم التوزيع في قري خرسيت وحصة شبشير، بالاضافة الى كفر المحروقي بكفر الزيات وفى دماط والشين بمركز قطور.
 

صناع الخير للتنمية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي صناع الدفا بطاطين الشتاء نيفين القباج

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