السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: حملات لإغاثة الأشخاص بلا مأوى لمواجهة الطقس البارد بالتعاون مع الجمعيات الأهلية

أشخاص بلا مأوى
أشخاص بلا مأوى

تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس البارد الذي تتعرض له البلاد، نفذ فريق التدخل السريع على المستوى المركزي وأذرعه بالمحليات بالمحافظات الأكثر تضررًا من موجة الطقس البارد وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية حملات  لإغاثة الأشخاص بلا مأوى ممن يفترشون الأرصفة.
 
وتشمل  الحملة توزيع بطاطين ووجبات ساخنة مع نقل الراغبين منهم  لدور الرعاية لتقديم الرعاية الكاملة لهم والسكن المناسب، حيث انتشر أعضاء الفريق بالتعاون مع عدد من المتطوعين وبسيارات محملة بالبطاطين والأطعمة فى  عدد من الميادين الرئيسية بالعاصمة والمحافظات المختلفة.
 

بتكثيف الحملات.. التدخل السريع يستعد لفصل الشتاء


 

وتعامل فريق التدخل السريع المركزي وأذرعه في المحافظات مع ما يقرب من 350  حالة خلال يومين على مستوى 10محافظات مع بدء انطلاق الحملات، وتم توزيع بطاطين لمن رفض الانتقال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتوزيع وجبات ساخنة عليهم 
 
الجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع  منذ إطلاقه عام 2014 يقوم بعمل تدخلات فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتم دعم 60 عضوا من أعضاء الفريق المركزي وأذرعه بالمحليات بالضبطية القضائية تحقيقا لسهولة العمل فى حال رصد تجاوزات وانتهاكات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص كبار السن والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.
 
ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلى الذين تم تدريبهم وتأهيليهم وفق أحدث برامج التدريب فى هذا المجال.

 

وكانت قد كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تعامل فريق التدخل  السريع مع 4360 بلاغا واستغاثة، تنوعت بين حالات الأطفال والكبار  بلا مأوى وتدخلات بمؤسسات الرعاية بنسبة إنجاز تصل إلى 98%.

وأكدت الوزارة فى تقرير صادر عنها، أن محافظة القاهرة تاتي فى صدارة المحافظات الوارد منها الشكاوى يليها الإسكندرية، ثم الجيزة، والغربية، ثم قنا.

نيفين القباج وزيرة التضامن موجة الطقس البارد الجمعيات الأهلية بلا مأوى

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