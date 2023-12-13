الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بتكثيف الحملات.. التدخل السريع يستعد لفصل الشتاء

التدخل السريع
التدخل السريع

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق  التدخل السريع بتكثيف الحملات مع دخول فصل الشتاء، بهدف تقديم الدعم للمواطنين، لاسيما أشخاص بلا ماوى.

وأكدت الوزارة، أن البلاغات التى يتعامل معاها فريق التدخل السريع، تنوعت ما بين مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأطفال وكبار بلا مأوى والحالات الإنسانية، ويتم  التدخل في إطار من المهنية وآليات التعامل خاصة مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

ويقوم فريق التدخل السريع بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الوزارة، أن فريق التدخل السريع شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من التطورات التى تزيد من كفاءة العمل فى التعامل مع البلاغات الواردة، وبالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، ومأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية في حالات تعرض الأطفال للخطر، وشكاوى دور الرعاية الاجتماعية.
 

القباج تستعرض تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع خلال الربع الثالث من 2023

ونجحت جهود فريق التدخل السريع خلال الربع الثالث من العام الجاري، فى إجراء التدخلات اللازمة والتعامل مع  1297 بلاغا تمثل إجمالي البلاغات التي تلقاها خلال الربع الثالث فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري بنسبة إنجاز 100%. 

ويعد الفريق أحد أذرع الوزارة لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتعامل مع حالات الإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والتحقق من تنفيذ سياسة الحماية وتطبيق مدونة السلوك بهدف رفع الكفاءة وتنمية المهارات لتحقيق الدقة والسرعة في إجراء التدخلات، وفحص البلاغات التي ترد للفريق.

التدخل السريع الحالات بلا مأوى الرعاية الاجتماعية المؤسسات الاطفال بلا مأوى

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