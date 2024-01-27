السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالمحافظات القباج تفتتح المعرض الخيري السنوي لتحسين الصحة وفروعها

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المعرض الخيري السنوي، والذي نظمته الجمعية النسائية لتحسين الصحة وفروعها بالمحافظات، وذلك بحضور  منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الجمعية والسادة أعضاء الجمعية.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة المعرض الذي يضم مشغولات يدوية ومفروشات وكروشيه، بالإضافة إلى الملابس والخزف والاكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية التي تعبر عن التراث المصري.

وحرصت القباج على الاستماع للعارضين الذين قاموا بشرح الخامات المستخدمة في إنتاج المنتجات المعروضة، وحرصهم على أن تكون مطابقة للمواصفات البيئية، وأن تكون الأسعار في متناول المواطن البسيط بسعر التكلفة، مشيدة بجودة المنتجات والتصميمات المعروضة في المعرض.

وعقب الافتتاح التقت وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء مجلس إدارة الجمعية النسائية لتحسين الصحة، حيث طالبوا دعم الوزارة في تسويق المنتجات التي يقوم العارضون بالجمعية بانتاجها، وذلك عن طريق تخصيص أماكن محددة لإقامة معرض دائم، وهو ما وعدت الوزيرة بالعمل عليه خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستدعم الجمعية بتحمل تكاليف تجهيز العيادات التابعة لها على مستوى فروعها بمحافظات الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بكافة المعدات الطبية الخاصة بكشوفات الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، على أن تتولى الجمعية عملية التشغيل

وكانت قد استقبلت وزيرةالتضامن، مريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية،  حسن الشميلي، رئيس الشئون الإعلامية والدبلوماسية العامة، وحضر من طرف الوزارة كل من أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية، والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان.

وشهد اللقاء مناقشة مجالات التعاون المشترك من خلال لجنة تنسيقية تشمل الجمعيات الأهلية لدى الإمارات، وتعمل اللجنة على تنظيم قواعد المساعدات لضمان حسن استهدافها للفئات المستحقة بجمهورية مصر العربية، ولضمان أثر تلك المساعدات على حياة المستفيدين منها.

المعرض الخيري السنوي الجمعية النسائية لتحسين الصحة وزيرة التضامن الاجتماعي التراث المصري المعرض

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