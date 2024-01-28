وزيرة التضامن ومحافظ قنا يفتتحان مجمع خدمات الأسرة والطفولة

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا مجمع خدمات الأسرة والطفولة بقنا الجديدة، الذي يضم مكتب استشارات أسرية، وناديًا للمسنين، ونادي طفل، بالإضافة إلى مكتبة طفل، فضلا عن مشغل حياكة وتفصيل للسيدات، ومطعم ودار مغتربات بمدخل وسلم منفصل.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ قنا أروقة المجمع الذي يقدم خدماته لمختلف أفراد الأسرة ولفئات عمرية متنوعة، بدءًا من سن الطفولة المبكرة في الحضانات، بالإضافة إلى فئة الشباب، من خلال برنامج "مودة" وإعداد المقبلين على الزواج والاستشارات الأسرية، والمغتربات الوافدات من مناطق ومحافظات متنوعة، فضلا عن المترددين على أنشطة المجمع المتعددة من أهالي وسكان المنطقة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد استهلت زيارتها، صباح اليوم الأحد، لمحافظة قنا بلقاء السيد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالقاعة الزجاجية للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتكريم خمسة أطفال من أبناء مصر من دور الرعاية؛ لحصولهم على مراكز متقدمة في مسابقة الذكاء الاصطناعي "الروبوت"، مما أدي إلى تصعيدهم للمشاركة في مسابقة دولية تقام في الأول من مارس المقبل.

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة إعلان نتائج بحث تحت عنوان "جرائم الثأر في صعيد مصر.. آليات التدخل وسبل المواجهة"، تحت مظلة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وذلك بحضور الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، ولفيف من ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالقضية.

وهدف البحث إلى دراسة قضية الثأر في صعيد مصر من مختلف الجوانب القانونية، والاجتماعية، والنفسية، والاقتصادية، والإعلامية، حيث تم إجراء الدراسة على ثلاث فئات؛ الأولى ممثلة للجمهور العام بمحافظات "المنيا، سوهاج، أسيوط، وقنا"، والفئة الثانية ممثلة في أطراف النزاعات الثأرية، أما الفئة الثالثة فهي ممثلة عن الجهات الوطنية ولجان المصالحات.