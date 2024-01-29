الهلال الأحمر تطلق حملة "شتاهم دفا" لتوفير 100 ألف بطانية للفلسطينيين بقطاع غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر عن إطلاق حملة "شتاهم دفا" لدعم المواطنين فى قطاع غزة، وتوفير 100 ألف بطانية.

وكشفت الهلال الأحمر عن تجهيز المرحلة الثانية من مخيم إيواء النازحين داخل قطاع غزة، لافتة إلى أنه يجرى العمل جنبًا إلى جنب مع نظيرتها الفلسطينية لتجهيز المخيم، والعمل على توفير كل الاحتياجات الأساسية للمقيمين داخله.

وأكدت أن المخيم يتسع لأكثر من 6 آلاف شخص، ويضم كل الخدمات الإغاثية والطبية، بجانب توفير المواد الغذائية والمياه بشكل يومي للمقيمين به.

وقال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، إن المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة تعتبر نقطة في بحر، بسبب الاحتياجات الكثيرة للشعب الفلسطيني والدمار الذي يتعرض له بصفة يومية، مؤكدًا أن مخازن الهلال الأحمر بالعريش تستقبل المساعدات الدولية، والهلال الأحمر على أتم الاستعداد لاستقبال كل المساعدات من الدول.

وعن أبرز الدول التى قدمت مساعدات، أوضحت الجمعية أنها مصر، اليونان، الهند، الجزائر، بنجلاديش، إيطاليا، البحرين، البرازيل، بريطانيا، كولومبيا، فرنسا، إندونيسيا، العراق، اليابان، الدنمارك، الإمارات،، الأردن، الكويت، ليبيا، ماليزيا، المغرب، باكستان، قطر، روسيا، السعودية، تونس، تركيا، فنزويلا، تركمانستان، إنجلترا، الأرجنتين، بولندا، السعودية، وسنغافورة.