اتحاد الجمعيات الأهلية: افتتاح 30 عيادة لتنظيم الأسرة

كشف الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، عن افتتاح 30 عيادة أهلية، والعمل على افتتاح 90 عيادة أخرى فى مختلف المحافظات لتقديم خدمات تنظيم الأسرة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، موضحًا أن 2024 سيكون عام الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية، التي تلتهم مقدرات الوطن وتهدد أمن واستقرار المجتمع وسلامة المواطنين.



وأكد "عبدالقوي" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الاتحاد شارك في تعديل الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 – 2030 بالتعاون مع المجلس القومي للسكان والهيئات والوزرات المعنية والتي تضمنت عدة محاور هامة منها الصحة الإنجابية، صحة الشباب والمهاجرين، التعليم والتواصل المجتمعي، بالإضافة إلى استكمال التعليم الجامعي للفتاة، وتجفيف منابع ارتفاع معدل المواليد بتمكين المراة اقتصاديًا واجتماعيًا وإتاحتها مشروعات متناهية الصغر، وتقديم خدمات المشورة للشباب المراهقين والشباب المقبلين على الزواج.



وأضاف أن الاتحاد دشن عيادات صديقة للشباب لتوعيتهم بقضية تنظيم الأسرة ومشكلة الزيادة السكانية، لافتًا أن الهيئة بصدد توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لإنشاء مراكز محو الأمية بهدف توعية الأسر، باعتبار أن الأمية أحد أهم أسباب الزيادة السكنية والتي وصلت إلى 20.8%.

وأكد أن القضية السكنية هى أساس مشروع تنمية الأسرة، ويتم العمل على الحد من الزيادة السكنية من خلال توعية الأم بالصحة الإنجابية، منذ الحمل والولادة والاهتمام بصحتها وصحة أبنائها وتقديم سبل الدعم لها، مع زيادة عدد الجمعيات الأهلية المشاركة فى المشروع.

الألف كيلو متر

وكانت قد أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، امتداد المرحلة الأولى لرحلة «الألف كيلو متر» للتوعية بسرطان عنق الرحم لتصل إلى 9 محافظات، حيث كانت الانطلاقة من محافظة الإسكندرية، ثم انطلقت منها إلى محافظات بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، واختتمت فعالياتها بمحافظتي القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى تقديم خدماتها أيضًا بمحافظات بورسعيد والغربية والمنوفية، وقد افتتحت الجمعية 20 عيادة صحة إنجابية، من أصل 50 عيادة تم الاتفاق على تمويلها بالكامل من وزارة التضامن الاجتماعي، علمًا بأن العيادات مجهزة بكافة المعدات الطبية الخاصة بكشوفات الصحة الإنجابية وبالكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.