التضامن تطلق مبادرة "مودة" لأبناء مصر كريمى النسب فوق 18 عامًا

تنفيذا لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" مبادرة جديدة.

وتستهدف تدريب أبناء مصر كريمي النسب فوق 18 عامًا، حيث تم تنفيذ 27 تدريبًا متخصصًا على مستوى 17 محافظة لإجمالي 408 شاب وفتاة كمرحلة أولى.

تأتي هذه المبادرة حرصًا من وزارة التضامن الاجتماعي على استمرار دعم وتمكين أبنائها من الأيتام بما ينفعهم في مستقبلهم وضمان حقهم في أخذ فرصة تكوين أسرة، وذلك من خلال تعريفهم بأسس بناء الأسرة المستقرة وكيفية الحفاظ عليها من التحديات المختلفة، ورفع وعيهم وإكسابهم المهارات بمختلف الجوانب ذات الصلة بالحياة الأسرية السليمة لسد الفجوات المعلوماتية لديهم وتعريفهم بالأدوار المختلفة لأعضاء الأسرة وبالحقوق والواجبات، مع التركيز على أهمية اختيار شريك الحياة على أسس سليمة لضمان حياة مستقرة فيما بعد.

كما يتطرق البرنامج التدريبي إلى أسس التربية الإيجابية وكيفية إدارة الموارد المالية للأسرة، ومهارات التواصل الإيجابي والفعال، وخطوات حل المشكلات، بالإضافة إلى تعريفهم بالجوانب الشرعية في الحياة الأسرية، وكل ما يخص الصحة الإنجابية.

وينقسم اليوم التدريبي إلى ثلاث جلسات متخصصة: جلسة الجوانب النفسية والاجتماعية في الحياة الأسرية، وجلسة الجوانب الشرعية في الحياة الأسرية، وجلسة الصحة الإنجابية في الحياة الأسرية.

ويقدم هذه الجلسات نخبة من المدربين المعتمدين بمشروع مودة: من مدربين متخصصين في الجوانب الاجتماعية والنفسية والشرعية من أعضاء هيئة التدريس، وأيضًا نخبة من المدربين الأطباء المتخصصين في جوانب الصحة الإنجابية.

الجدير بالذكر، أن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" قد وصل بتدريباته المباشرة إلى أكثر من 900.000 شاب وفتاة على مستوى الجمهورية من خلال 14 مبادرة متخصصة، كما استفاد من منصته الرقمية للتعلم عن بعد 4.8 مليون مواطن مصري.