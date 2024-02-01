من خلال المنافذ.. بدء صرف معاشات فبراير على مستوى الجمهورية

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف معاشات فبراير، وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجمالي 11 مليون مواطن.

كما بدأ بنك ناصر الاجتماعي فى صرف المعاشات، من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، واتخاذ كل التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات، حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، جميع مديري وموظفي الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية.

منافذ وطرق صرف المعاشات

وقد شكلت الهيئة القومية للتأمين، غرفة عمليات مركزية لمتابعة الصرف من خلال المنافذ المختلفة ومنها:-

البنوك والمحافظ الإلكترونية.

منافذ البريد المصرى.

الهواتف المحمولة.

ماكينات الصرف الآلى للبنوك

بنك ناصر الاجتماعى.

كما أتيح لأصحاب المعاشات اختيار خدمة منافذ فورى وكارت ميزة.

الأجر في حالة الحمل

ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من أجر الاشتراك تلتزم به الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليهما بقانون الطفل أو بقانون العمل بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر يصرف هذا التعويض لعدد ثلاث مرات طوال فترات التأمين عليها.

مخصصات الضمان الاجتماعي

وارتفعت مخصصات معاش الضمان الاجتماعي من 4.9 مليارات جنيه في عام 2014/2013 إلى 22 مليار جنيه في موازنة 2022 - 2023، وخصص لها 31 مليار جنيه في مشروع موازنة 2024 2023 كحماية لطبقة واسعة من الأفراد من الوقوع في براثن الفقر.

كما تم تحسين وتوسيع خدمات الضمان الاجتماعي، لتشمل: المساعدات الشهرية والتي تصرف للأسر الفقيرة وفقا لدراسة حالة الأسرة اقتصاديا واجتماعيا ومنها

و إقرار المساعدات الاستثنائية التي تصرف مرة واحدة خلال العام ومخصصة المصروفات التعليم ومصروفات الجنازة والوضع والحالات الطارئة الملحة.