الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. بدء صرف معاشات فبراير بالزيادة الجديدة لـ 11 مليون مواطن

صرف معاشات
صرف معاشات

يبدأ اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، 11 مليون مواطن صرف معاشات شهر فبراير بزيادة المنحة الاستثنائية من 300 جنيه وحتى 600 جنيه.   

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى الجمهورية استقر عند 9 ألفًا و566 منفذًا حتى يناير 2024، مؤكدة أن عدد المؤمن عليهم بلغ 13 مليونًا و477 ألفًا، فيما بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 11 مليونا و670 ألفا.

وأكد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الصرف فى كافة المحافظات، وذلك من خلال البنوك ومحافظ الهواتف المحمولة، منافذ البريد المصرى، ماكينات الصرف الآلى للبنوك، منافذ فورى وكارت ميزة، بالإضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.

الزيادة السنوية في المعاشات

أشارت إلى أن نسبة الزيادة السنوية في المعاشات ارتفعت من 10% في يوليو 2014 لتصبح 15% في أبريل 2023، كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليارات جنيه لتصبح 55 مليار جنيه عن ذات الفترة، مؤكدة أنه منذ يناير 2024 وتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه.

وتابعت، أنه بذلك سيكون الحد الأدني للمعاش لمن تنتهي خدمته فى يناير 2024 إلى 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصي للمعاش 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيها.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية.

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