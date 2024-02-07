الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حماة الوطن" بالإسكندرية يشيد بقرارات الرئيس السيسى برفع الأجور والمعاشات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حُماة الوطن، بما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، من قرارات اجتماعية عاجلة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، فضلا عن زيادة 15% في المعاشات، و"تكافل وكرامة" لرفع العبء عن الموطنين.

وأضاف بركات، أن التوقيت والتوجيه بسرعة تطبيقه قبل أيام من شهر رمضان المبارك، يؤكد أن المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل على رأس أولويات أجندة الدولة المصرية خاصة أن تنفيذ هذه القرارات تأتي في الوقت الذي يعاني فيه أغلب دول العالم من ارتفاع الأسعار نتيجة لنقص المواد، والأزمات والصراعات الدولية.

ووصف محمد السيد مجاهد الأمين العام لحزب حُماة الوطن بالإسكندرية، قرارات الرئيس بالتاريخية لكونها طوق النجاة للأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل، حيث إن القرارات جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة أنها تشمل زيادة معاش "تكافل وكرامة"، مما يؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن البسيط، وحرصه على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين لمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. 

وأضاف مجاهد، أن قرارات الرئيس شملت تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية، والمعلمين، والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وذلك من إيمانه بدور الشباب في مرحلة التنمية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر.

وأكد محمود عسكر أمين أمانة التنظيم بالحزب في الإسكندرية، أن قرارات الرئيس أسعدت ملايين المصريين، فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية ومحاولات الدول لتقليص الإنفاق، إلا أن الرئيس السيسي يضع المواطن البسيط أمام نصب عينه، مشيرًا إلى أنه بزيادة أجور الموظفين وأصحاب المعاشات سينعكس ذلك على الحالة الشرائية في الأسواق وإحداث الرواج التجاري في العديد من السلع.

ح ماة الوطن عبد الفتاح السيسي قرارات اجتماعية عاجلة تكافل وكرامة الرئيس السيسي

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