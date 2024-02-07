نائبة: "الرئيس الإنسان" يشعر دائمًا بالمواطن البسيط

أشادت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب بحزمة القرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس السيسي، مؤكدة أنها تحمل العديد من الرسائل الإنسانية أهمها إدراك الرئيس للظروف المعيشية ودعم السر المصرية خاصة قبل قدوم شهر رمضان، وتساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا.

وأضافت مايسة أن قرارات الرئيس شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل وهو ما يؤكد بالدليل القاطع للمواطن أنه يوجد نصب أعين القيادة السياسية والرئيس السيسي، وأن الدولة تتابع ما يعاني منه المواطن عن كثب، وهو المعهود دائما عن الرئيس الإنسان الذى دائمًا ما يخرج فى الوقت المناسب ويثلج صدور الفئات الأولى بالرعاية والموظفين والعاملين، مؤكدة أن الدولة تسعى لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية الحالية الناتجة عن الأحداث التى تشهدها المنطقة.

وأصدر الرئيس السيسي قرارت بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل أهمها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.