الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يثمن قرارت الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

ثمن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية من 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وأكد النعماني، أن القيادة السياسية تبذل مجهودات مضنية  من اجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مضيفًا أن قرارات فخامته جاءت في الوقت المناسب لمواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الأوضاع في مصر، وتأتي ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي يتم اتخاذها لدعم المواطن البسيط.

وأضاف النعماني، أن هذا القرار يعد الثامن الذي يوجه رئيس الجمهورية بتنفيذه بشأن رفع الحد الأدنى للأجور خلال الـ8 سنوات الماضية اعتبارًا من سنة 2017 حتى الآن، وهو يعكس الحرص لدى الرئيس السيسي في سرعة تحسين وزيادة دخول المواطنين.

حسان النعماني بزيادة الحد زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي والاضطرابات الاقتصادية الخارجية الأوضاع في مصر والظروف الاقتصادية العالمية

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