الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم الفائزين في ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية بمواهب طلاب جامعة سوهاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الطلاب والطالبات الفائزين في ملتقى إبداع في نسخته الخامسة لكليات التربية النوعية، والذي استضافته جامعة بنها بمشاركة 350 طالب وطالبة يمثلون 10 جامعات، بحضور الدكتورة لمياء أبو زيد عميد الكلية، الدكتورة نجلاء عبدالغفار محمد مدرس المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ورئيس البعثة، الدكتور هاني السمان مدرس الإعلام بكلية الآداب ومشرف البعثة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالمقر القديم.

وعبر النعماني عن فخره بأبناء الجامعة الذين مثلوها بشكل مشرف وأحرزوا عددًا من المراكز المتقدمة، حيث استطاع الطلاب حصد المركز الأول في مجالات الرسم والتريكو والعزف الفردي، مشيدًا بمواهب الطلاب ومهاراتهم التي تحرص الجامعة علي رعايتها وتنميتها، ومضيفًا أن الملتقى قد حقق أهم أهدافه وهو خلق روح الإخاء والمنافسة، والتواصل ومشاركة الثقافات بين طلاب كليات التربية النوعية من مختلف الجامعات المصرية.

وأشارت الدكتورة لمياء أبو زيد إلى أن رئيس الجامعة احتفل مع الطلاب، حيث استمع لبعض الفقرات المتميزة من عروض الطلاب كالعزف على آلة القانون والعزف على العود والغناء الفردي، كما استعرض الطلاب الأعمال الفنية الحائزة على المراكز المتميزة في الملتقي من أعمال الخزف والنحت وأعمال التريكو والكروشيه وطباعة المنسوجات وتصميم الأزياء، داعيًا الطلاب بضرورة الاستمرار في تطوير وتنمية وصقل مواهبهم،.

وأضافت الدكتورة نجلاء عبدالغفار أن الطلاب المشاركين بالملتقي بلغ عددهم 29 طالب وطالبة حصدوا أيضًا عدة مراكز متقدمة منها المركز الثاني في التصوير، التصميم، طباعة المنسوجات، النحت، الخزف التطريز والغناء الفردي والثالث في تصميم الأزياء، الكروشيه والكورال الجماعي.

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