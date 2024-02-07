رئيس جامعة سوهاج ينجح في إعادة توصيل الأعصاب المقطوعة لطفلة مصابة بشلل ولادي

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وأستاذ جراحات العظام والكسور والجراحات الميكروسكوبية، والفريق الطبي المصاحب له بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكرسكوبية بكلية الطب، عملية جراحية لطفلة ٦ شهور، مصابة بشلل ولادي كامل بالطرف العلوي الأيسر مع عدم القدرة علي الحركة بإعادة توصيل الأعصاب المقطوعة بواسطة الميكروسكوب الجراحي.

وأوضح "النعماني" أن هذه العملية تعد من أدق وأصعب الجراحات ذات المهارة العالية التي تم إجراءها بالوحدة، حيث تم خلالها إعادة توصيل جميع الأعصاب المتهتكة والمقطوعة بنجاح، مضيفًا أن وحدة جراحة اليد والجراحات الميكرسكوبية تضم أحدث الإمكانيات والأجهزة الطبية المتطورة، مما ساعد على نجاح العملية مع وجود فريق طبي متميز وعلي مستوى عالي من الكفاءة، بما تمثل هذه العملية إضافة جديدة إلى سجل نجاحات الوحدة، حيث تقوي الوحدة بإجراء مثل هذه العمليات مجانًا منذ إنشائها في مايو 2014 وحتى الآن.

وقال الدكتور ياسر عثمان مدير وحدّة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، إنه تم خلال العملية عمل استكشاف للضفيرة العصبية المغذية للطرف العلوي الأيسر، واستكشاف للأعصاب الخارجة من النخاع الشوكي من العمود الفقري إلى الضفيرة العصبية، حتى مكان وصول الأعصاب في منطقة الإبط، وتبين وجود قطع بالعصب الجذري الخامس وخلع بالعصب السادس ووجود تليف بالأعصاب السابع والثامن والصدري الأول.

وأضاف الدكتور أحمد فيصل مدرس مساعد جراحه العظام، أن إجراء العملية استغرق ما يقرب من ٩ ساعات، موضحًا أن حالة الطفلة تحتاج لمتابعة دقيقة لمدة عامين على الأقل بعد إجراء العملية.

كما أعلن الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، تسجيل 3 براءات إختراع بمكتب براءات الإختراع الرئيسى بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن طريق مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار (تايكو جامعة سوهاج)، كحلول تطبيقية تساهم في توليد الكهرباء وتنقية دخان المصانع من الغازات السامة، مشيرًا إلى أن براءات الاختراع هي نتاج ماتوصل إليه المخترعين من أبناء الجامعة والخريجين والمجتمع المحيط.

وأوضح "النعماني" أن براءات الاختراع التي تم تسجيلها بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تهدف إلى التحول الى بيئة خضراء نظيفة خالية من الملوثات، تماشيًا مع الخطة الإستراتيجية للقيادة السياسية والإرتقاء بالمجال الصناعى بدون ملوثات للبيئة، موضحًا أن الاختراعات هي (فلتر تنقية غازى أول وثانى أكسيد الكربون من المصانع برذاذ الماء)، (مولد كهرباء بدون وقود عن طريق استغلال الطاقة الحركية لحدافة)، وأخيرًا (شامبو علاجى بمكونات طبيعية).

وثمن "النعماني" دور مكاتب التايكو بالجامعة لربط المخترعين بالبحث العلمى والصناعة، من خلال عرض الإبتكارات على استشاريين فى هذه التخصصات من كليات الجامعة المختلفة لمساعدتهم فى عمل الرسومات الهندسية وتقديم المشورة الفنية لهم، وعمل زيارات ميدانية للمصانع لتطبيق تلك الإختراعات على أرض الواقع.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تشكيل فريق متعدد التخصصات ممن يتميزون بقدرات التفكير الإبداعي المتطور، بناء على توجيهات رئيس الجامعة، وذلك ليساهموا بأفكارهم وإبتكاراتهم نحو بيئة خضراء نظيفة.

ومن جانبه، قال الدكتور معتز عطا مدير مكاتب التايكو بالجامعة، إن الجامعة تدعم الابتكار وتشجع المبدعين والمخترعين في كافة المجالات، كما تحرص على ربط مجال البحث العلمي بالصناعة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية بالدولة ويخدم الصالح العام، مضيفًا أن ذلك يأتي عن طريق استغلال البراءات القابلة للتنفيذ وتحويلها لمنتجات حيوية بأيدى مصرية وعرضها بالسوق المحلي والعالمي.