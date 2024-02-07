الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج ينجح في إعادة توصيل الأعصاب المقطوعة لطفلة مصابة بشلل ولادي

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وأستاذ جراحات العظام والكسور والجراحات الميكروسكوبية، والفريق الطبي المصاحب له بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكرسكوبية بكلية الطب، عملية جراحية لطفلة ٦ شهور، مصابة بشلل ولادي كامل بالطرف العلوي الأيسر مع عدم القدرة علي الحركة بإعادة توصيل الأعصاب المقطوعة بواسطة الميكروسكوب الجراحي.

وأوضح "النعماني" أن هذه العملية تعد من أدق وأصعب الجراحات ذات المهارة العالية التي تم إجراءها بالوحدة، حيث تم خلالها إعادة توصيل جميع الأعصاب المتهتكة والمقطوعة بنجاح، مضيفًا أن وحدة جراحة اليد والجراحات الميكرسكوبية تضم أحدث الإمكانيات والأجهزة الطبية المتطورة، مما ساعد على نجاح العملية مع وجود فريق طبي متميز وعلي مستوى عالي من الكفاءة، بما تمثل هذه العملية إضافة جديدة إلى سجل نجاحات الوحدة، حيث تقوي الوحدة بإجراء مثل هذه العمليات مجانًا منذ إنشائها في مايو 2014 وحتى الآن.

وقال الدكتور ياسر عثمان مدير وحدّة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، إنه تم خلال العملية عمل استكشاف للضفيرة العصبية المغذية للطرف العلوي الأيسر، واستكشاف للأعصاب الخارجة من النخاع الشوكي من العمود الفقري إلى الضفيرة العصبية، حتى مكان وصول الأعصاب في منطقة الإبط، وتبين وجود قطع بالعصب الجذري الخامس وخلع بالعصب السادس ووجود تليف بالأعصاب السابع والثامن والصدري الأول.

وأضاف الدكتور أحمد فيصل مدرس مساعد جراحه العظام، أن إجراء العملية استغرق ما يقرب من ٩ ساعات، موضحًا أن حالة الطفلة تحتاج لمتابعة دقيقة لمدة عامين على الأقل بعد إجراء العملية.

كما أعلن الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، تسجيل 3 براءات إختراع بمكتب براءات الإختراع الرئيسى بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن طريق مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار (تايكو جامعة سوهاج)، كحلول تطبيقية تساهم في توليد الكهرباء وتنقية دخان المصانع من الغازات السامة، مشيرًا إلى أن براءات الاختراع هي نتاج ماتوصل إليه المخترعين من أبناء الجامعة والخريجين والمجتمع المحيط.

وأوضح "النعماني" أن براءات الاختراع التي تم تسجيلها بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تهدف إلى التحول الى بيئة خضراء نظيفة خالية من الملوثات، تماشيًا مع الخطة الإستراتيجية للقيادة السياسية والإرتقاء بالمجال الصناعى بدون ملوثات للبيئة، موضحًا أن الاختراعات هي (فلتر تنقية غازى أول وثانى أكسيد الكربون من المصانع برذاذ الماء)، (مولد كهرباء بدون وقود عن طريق استغلال الطاقة الحركية لحدافة)، وأخيرًا (شامبو علاجى بمكونات طبيعية).

وثمن "النعماني" دور مكاتب التايكو بالجامعة لربط المخترعين بالبحث العلمى والصناعة، من خلال عرض الإبتكارات على استشاريين فى هذه التخصصات من كليات الجامعة المختلفة لمساعدتهم فى عمل الرسومات الهندسية وتقديم المشورة الفنية لهم، وعمل زيارات ميدانية للمصانع لتطبيق تلك الإختراعات على أرض الواقع.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تشكيل فريق متعدد التخصصات ممن يتميزون بقدرات التفكير الإبداعي المتطور، بناء على توجيهات رئيس الجامعة، وذلك ليساهموا بأفكارهم وإبتكاراتهم نحو بيئة خضراء نظيفة.

ومن جانبه، قال الدكتور معتز عطا مدير مكاتب التايكو بالجامعة، إن الجامعة تدعم الابتكار وتشجع المبدعين والمخترعين في كافة المجالات، كما تحرص على ربط مجال البحث العلمي بالصناعة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية بالدولة ويخدم الصالح العام، مضيفًا أن ذلك  يأتي عن طريق استغلال البراءات القابلة للتنفيذ وتحويلها لمنتجات حيوية بأيدى مصرية وعرضها بالسوق المحلي والعالمي.

حسان النعماني والجراحات الميكروسكوبية بكلية الطب توصيل الأعصاب الميكروسكوب الجراحي والجراحات الميكرسكوبية العمليات مجانا

مواد متعلقة

برئاسة "وكيل الصحة".. تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية في سوهاج

فلتر تنقية ومولد كهرباء بدون وقود وشامبو علاجي..3 براءات اختراع تسجلها جامعة سوهاج

النعماني يشهد ختام معسكر إعداد قادة الكشافة والمرشدات بـ"تربية رياضية سوهاج "

النعماني يتابع تجهيزات تركيب جهاز الجاما كاميرا بمستشفى سوهاج الجامعي القديم

جامعة سوهاج تشارك بوفد طلابي في برنامج إعداد قادة الوطن العربي بالأقصر

رئيس جامعة سوهاج: طوارئ المستشفى الجامعي الجديد استقبل 4000 مريض

15 فبراير.. آخر موعد لاستلام الأبحاث المشاركة في مؤتمر شباب الباحثين بجامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفد جامعة صبراتة الليبية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة