رئيس جامعة سوهاج: طوارئ المستشفى الجامعي الجديد استقبل 4000 مريض

صرح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن استقبال طوارئ المستشفى الجامعي الجديد في مدينة سوهاج الجديدة استقبل ما يزيد عن 4000 مريض، بالإضافة إلى إجراء 800 عملية جراحية، منذ نقل الطوارئ من المستشفى القديم إلى المقر الجديد، بهدف تقديم خدمات علاجية لأهالي الصعيد على أعلى مستوى من الكفاءة وبأيدي نخبة متميزة من المتخصصين في كافة التخصصات الطبية.

وأكد النعماني أن استقبال طوارئ المستشفى الجديد يقدم خدمات متكاملة للمرضى سواء كانت تشخيصية أو علاجية في مكان واحد مجانًا، وعلى مستوى عالٍ من الجودة، لافتًا إلى أن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمجتمع يمثل أحد أهم أهداف الجامعة الاستراتيجية، وذلك في ظل ما تمتلكه من كافة الإمكانيات البشرية والمادية والتجهيزات الطبية المتقدمة في مختلف الأقسام.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفى يعمل وفق نظام عمل مميكن وعلى نحو متكامل وفق أحدث النظم الطبية، موضحًا أن استقبال الطوارئ يضم 9 غرف ومجهز بعدد كبير من الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال وإسعاف الحالات وإجراء العمليات في أقل وقت ممكن.

وأوضح الدكتور أحمد حامد، مدير المستشفى الجديد، أن الدكتور حسان النعماني وجه بضرورة استمرار استقبال مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، حيث تم تزويد قسم الاستقبال والطوارئ بعدد من الوحدات لاستقبال هذا العدد الكبير من الحالات المترددة على المستشفى.

وفيما استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بمكتبه، الدكتور سالم الهريشي، رئيس جامعة صبراته الليبية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، واللواء طارق حافظ، مدير الأمن الجامعي، والدكتور ياسر رفعت، مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وفي بداية اللقاء، ثمن الدكتور حسان النعماني التعاون الأكاديمي والعلمي بين جامعة سوهاج وجامعة صبراته، مؤكدًا على أن الجامعة تحرص على استمرار العلاقات الثنائية بين البلدين، واستحداث سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والبحثية المختلفة، وتقديم كافة أشكال الدعم لمختلف قطاعات جامعة صبراته لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز المهارات البحثية والمهنية، مضيفًا أن إدارة الجامعة تبذل جهودًا حثيثة لضمان تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب الوافدين، وتوفير التسهيلات اللازمة لإتمام إجراءات الدراسة لهم، بالإضافة إلى توفير بيئة معيشية مناسبة وإقامة سكنية متكاملة، ليشعروا بالراحة والاطمئنان داخل الجامعة، وليكونوا خير سفراء لمصر في بلادهم.

وأعرب الدكتور سالم الهريشي، عن سعادته بالتواجد في هذا الصرح الجامعي العريق المعروف بتميزه ومستواه العلمي الراقي بين الجامعات المصرية، مشيدًا بالتعاون المثمر والمشرف مع الجامعة، متمنيًا استمرار التواصل والشراكة لمد جسور التعاون العلمي والثقافي بين المؤسسات التعليمية بمصر وليبيا.

وأشار الدكتور ياسر رفعت، إلى أن الزيارة جاءت فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعتين، بهدف تشجيع الزيارات المتبادلة بين الطرفين ودعم تنفيذ مشروعات بحثية وإصدار مجلات علمية محكمة ومشتركة، موضحًا أن الوفد قام بزيارة عدد من المنشآت الجامعية والكليات والمعامل، ومقابلة الطلاب الوافدين الليبين للاطمئنان على حسن سير العملية الدراسية بكلياتهم.

يذكر أن وفد جامعة صبراته الليبية ضم كلا من الدكتورة سهام ساسي مديرة مركز اللغات والترجمة، نوري المحنوش مدير إدارة المطبوعات والنشر، الدكتورة ليلى أبو سله بقسم الكيمياء، والدكتورة هناء أبو حبيل بعلم الطحالب، والدكتور علي المبروك بعلم الحيوان، والدكتورة آمال أبو عجيله بكلية الهندسة، وعبد الرحمن ساسي مدير مركز تجهيز المعامل.