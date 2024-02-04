رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفد جامعة صبراتة الليبية

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بمكتبه، الدكتور سالم الهريشي رئيس جامعة صبراته الليبية، والوفد المرافق له، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، والدكتور ياسر رفعت مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وفى بداية اللقاء، ثمن الدكتور حسان النعماني، التعاون الأكاديمي والعلمي بين جامعة سوهاج وجامعة صبراته، مؤكدًا على أن الجامعة تحرص على استمرار العلاقات الثنائية بين البلدين، واستحداث سبل التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات العلمية والبحثية المختلفة، وتقديم كافة أشكال الدعم لمختلف قطاعات جامعة صبراته لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز المهارات البحثية والمهنية، مضيفًا أن إدارة الجامعة تبذل جهود حثيثة لضمان تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب الوافدين، وتوفير التيسيرات اللازمة لإتمام إجراءات الدراسة لهم، بالإضافة إلى توفير بيئة معيشية مناسبة وإقامة سكنية متكاملة، ليشعروا بالراحة والاطمئنان داخل الجامعة، وليكونوا خير سفراء لمصر فى بلادهم.

وأعرب الدكتور سالم الهريشي، عن سعادته بالتواجد فى هذا الصرح الجامعي العريق المعروف بتميزه ومستواه العلمي الراقي بين الجامعات المصرية، مشيدًا بالتعاون المثمر والمشرف مع الجامعة، متمنيًا استمرار التواصل والشراكة لمد جسور التعاون العلمي والثقافي بين المؤسسات التعليمية بمصر وليبيا.

وأشار الدكتور ياسر رفعت إلى أن الزيارة جاءت فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعتين، بهدف تشجيع الزيارات المتبادلة بين الطرفين ودعم تنفيذ مشروعات بحثية وإصدار مجلات علمية محكمة ومشتركة، موضحًا أن الوفد قام بزيارة عدد من المنشآت الجامعية والكليات والمعامل، ومقابلة الطلاب الوافدين الليبيين للاطمئنان على حسن سير العملية الدراسية بكلياتهم.

يذكر أن وفد جامعة صبراته الليبية ضم كلا من الدكتورة سهام ساسي مديرة مركز اللغات والترجمة، نوري المحنوش مدير إدارة المطبوعات والنشر، الدكتورة ليلى أبو سله بقسم الكيمياء، والدكتورة هناء أبو حبيل بعلم الطحالب، والدكتور علي المبروك بعلم الحيوان، والدكتورة آمال أبو عجيله بكلية الهندسة، وعبد الرحمن ساسي مدير مركز تجهيز المعامل.