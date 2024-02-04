جامعة سوهاج تصعد 218 مركزًا دوليًا في نسخه يناير لتصنيف ويبوماتريكس العالمي لعام 2024

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت ترتيبا متقدما بين الجامعات العالمية وفقًا لتصنيف ويبوميتركس الدولي لمؤسسات التعليم العالي في نسخه يناير 2024، حيث قفزت الجامعة 218 مركز واحتلت المرتبة 2879 بين 31 ألف مؤسسة للتعليم العالي على مستوي العالم، مقارنة بالمركز 3097 لنفس التصنيف في شهر يوليو للعام الماضي 2023.

وقال الدكتور حسان النعماني أن هذا الإنجاز يعود إلى الاهتمام المتزايد الذي توجه إدارة الجامعة بالبحث العلمي وتشجيع علمائها علي النشر العلمي الدولي باعتباره أحد العوامل الرئيسية في تحسين مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالارتقاء بالجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، مثمنًا دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقياده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى تقديم الدعم الفني للجامعات المصرية بما يُسهم في تقدمها في التصنيفات الدولية.

وأضاف النعماني انه وفقًا لهذا التصنيف تقدمت الجامعة افريقيًا اكثر من 14 مركزا ليقفز ترتيب الجامعة على مستوى إفريقيا الي المرتبة 103، وعلى مستوى الجامعات المصرية احتلت الجامعة الترتيب رقم 25 بتقدم مركزين عن شهر يوليو للعام الماضي، موضحًا أن تصنيف ويبوميتركس هو مُبادرة من مؤسسة cybermetrics Lab، وهي تابعة لـ(CSIC) وتعتبر من أهم الهيئات البحثية في إسبانيا.

ومن جانبة أوضح الدكتور محمد حشمت عبد اللاه مدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية أنه تقدم موقع الجامعة في المؤشر الخاص بتأثير محتوى الموقع الإلكتروني للجامعة “Web contents impact” أكثر من 1002 مركز على مستوى العالم محققًا إنجازا غير مسبوق بالوصول للمرتبة 5745 على مستوى العالم والمرتبة رقم 16 على مستوى الجامعات المصرية، مضيفًا أن تصنيف ويبوميتركس في آليته الجديدة يقوم على ثلاثة مؤشرات رئيسية هي (أ) تأثير محتوى الموقع الإلكتروني للجامعة “Web contents impact” و(ب) الانفتاح ويقاس بعدد الاستشهادات للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ”Top cited researchers” وفقًا لموقع Google Scholar، بالإضافة إلي (ج) عدد الأبحاث الأكثر استشهادًا في التخصصات الأكاديمية المختلفة “Top-cited Papers”.