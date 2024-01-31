التحول للأخضر.. رئيس جامعة سوهاج يشارك في زراعة 1000 متر نجيل

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات تشجير ١٠٠٠ متر نجيل بمقر الجامعة الجديد، في إطار استمرار الجامعة في تنفيذ توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر وتفعيل أهداف المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كحل يساهم في مواجهة التغيرات المناخية، ويساعد فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

وأوضح النعماني، أن الجامعة تواصل تنفيذ خططتها التنموية نحو زيادة الرقعة الخضراء وتشجير المساحات والطرقات الواسعة داخل مقري الجامعة، لتهيئة بيئة صحية خضراء لها مظهر جمالي وحضاري جذاب، بما يضمن توازن النظم الإيكولوجية، وتحسين جودة الحياة، فضلًا عن تعزيز السلوكيات الإيجابية والممارسات السليمة للمشاركة بجدية فى الحفاظ على البيئة، ونشر الوعى بأهمية التشجير ودوره فى تحسين المظهر العام للحرم الجامعي، إلى جانب توفير متنفس نظيف وأجواء ملائمة لجميع منسوبي الجامعة.

وقال الدكتور ياسر عبدالفتاح مدير عام الشئون الإدارية، إن زراعة النجيل والأشجار تساعد على الحد من تلوث الهواء وزيادة الأكسجين المنتج، بالإضافة إلى المحافظة على التربة من التآكل وزيادة خصوبتها، مضيفًا أنه يتم اختيار الأشجار المزروعة وفقًا للمعايير البيئية الملائمة لمكان التشجير، كما يتم زراعتها ومتابعتها لضمان استدامتها طبقًا لأسس الزراعة المتعارف عليها.

يذكر أن رئيس الجامعة شارك في تجهيز وزراعة ٥٠٠ متر أمام مبنى كلية التربية، بحضور كلا ًمن الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجاري تجهيز ٥٠٠ متر أخرى تمهيدًاَ لزراعتها خلال الفترة المقبلة.

فيما حصدت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج المركز الأول في مجال إلقاء الشعر الفصحي، بالإضافة إلى عدد من المراكز المتقدمة خلال مشاركتها في فعاليات الملتقى الأول لطلاب كليات الطب بجامعات الصعيد، والذي نظمته جامعة الوادي الجديد، تحت شعار أطباء الجمهورية الجديدة بمشاركة ٦ جامعات الوادي الجديد وجامعة الاقصر وسوهاج وبني سويف وجامعة الأزهر بأسيوط، وجامعة ميريت.

وهنأ رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين على مشاركتهم المتميزة وتمثيلهم المشرف لإسم الجامعة، موجهًا شكره للدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد علي حسن الضيافة لوفد الجامعة، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل تعزيز روح المنافسة والتعاون والتفاعل الإيجابي بين الطلاب، متمنيًا دوام النجاح والتميز لكافة طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون للتعليم والطلاب، حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية كافة الأنشطة الطلابية، وتوفير ما يحتاجه الطلاب، للمشاركة في مختلف المحافل والمسابقات، على مستوى الجامعات المصرية والعالمية.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية الطب البشري، إن الطالبة منار عاطف بالفرقه الخامسة بكلية الطب، حصلت على مركز أول في مسابقة إلقاء الشعر الفصحي على مستوى الجامعات المشاركة، كما حصل الطالب عبدالرحمن جمال فاروق بالفرقه الخامسة علي المركز التاني شطرنج، وحصل فريق كره القدم علي المركز الثاني في مباريات كره القدم خماسي.

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى أقيم في رحاب جامعة الوادي الجديد بمدينة الخارجه وتضمن عدد من الأنشطة الطلابية التثقيفية والرياضية والترفيهي، كما ضم الفوج المشارك ١١ من طلاب الكلية تحت إشراف إيمان الفولي مدير رعاية الشباب بالكليه، والدكتور محمد محي الدين هابيل، والدكتور مصطفي عبد اللاه دسوقي.

وذكرت إيمان الفولي، أن الملتقى استمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام وتم تكريم الطلاب الفائزين وتسليمهم شهادات تقدير ودرع المشاركة في الملتقي.