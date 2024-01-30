مجلس جامعة سوهاج يوافق على إقامة مؤتمر العدالة المناخية والتنمية المستدامة

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة رقم ٢٠٢ لشهر يناير لعام ٢٠٢٤م، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، وذلك بقاعة مجلس الآداب بالمقر الجديد للجامعة.

واستهل النعماني مجلس الجامعة بتقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يوليه من أهمية كبرى لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات المصرية، باعتبار التعليم أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل واعد للشباب، كما وجه الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي مجهوداته المستمرة لتوفير تعليم عالٍ متميز يتلاءم مع متطلبات سوق العمل ويسهم في التنمية الشاملة.

وأوضح النعماني أن المجلس قد وافق علي عددًا من القرارات ومنها تعديل اللائحة الأكاديمية لبرنامج البكالوريوس في علوم التمريض بالساعات المعتمدة.

وأشار رئيس الجامعة الي ان المجلس قد وافق علي إقامة مؤتمر " العدالة المناخية والتنمية المستدامة" بكلية الآداب خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو القادم، و تنفيذ مبادرة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآثار" اعرف بلدك" لطلاب الكليات المختلفة بهدف رفع الأثري وتعزيز روح الولاء والانتماء لهم، وايضًا الموافقة علي مبادرة ( اعرف آثار بلدك) علي أن تكون هذه المبادرة بين كلية الآثار والمحافظة ووزارة التربية والتعليم ووزارة السياحة والآثار ( ممثلة في منطقة آثار سوهاج) لتوعية طلاب المدارس بأهمية الآثار والمحافظة عليها.

وأضاف النعماني أنه تمت الموافقة علي عقد عدد من الدورات التدريبية للأطفال من سن ٦ الي ١٤ سنه بمركز التراث والحرف اليدوية بالجامعة، وذلك عن تشكيل اللوحات الفنية بمخلفات الورق، تصنيع الورق من المخلفات والنسيج اليدوي للأطفال.

جدير بالذكر انه تمت الموافقة على تعيين عدد ٥ من أعضاء هيئة التدريس بكليتي العلوم والطب البشري في وظيفة استاذ، وعدد ٤ من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب والتربية الرياضية في وظيفة استاذ مساعد، بإلاضافة الي تعيين ٧ عضو هيئة تدريس بكليات الطب، الآداب، الزراعة والهندسة في وظيفة مدرس، بالإضافة الي الموافقة علي منح درجة الدكتوراة لعدد ١٤ من اعضاء هيئة التدريس بكليات التربية، الآداب، الطب البشري والألسن ومنح درجة الماجستير لعدد ٣٠ من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، التجارة، الزراعة، الطب البيطري، التمريض، الآداب والتربية.