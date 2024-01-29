رئيس جامعة سوهاج يشارك في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات بأسوان

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي عقد بجامعة أسوان، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس.

وأوضح النعماني أنه خلال المجلس استعرض الدكتور أيمن عاشور تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يناير، وجاء في مُقدمتها اجتماع وزير التعليم العالي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعرض جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر.

وأضاف النعماني أنه تم مناقشة عددٍ من الملفات المهمة التي تخص المنظومة التعليمية، بما في ذلك سرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول واستعدادات الجامعات للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، وضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة في الجامعات والمدن الجامعية خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

وأشار النعماني إلى أن الوزير وجَّه بتيسير زيارات طلاب الجامعات للمعرض الدولي للكتاب خلال إجازة منتصف العام الدراسي وحضور الفعاليات المختلفة التي ينظمها المعرض، والذي يُعَد عرسًا يُسهم في تنمية الوعي والثقافة لدى الشباب. كما تم البدء في خطوات إنتاج دوائين مصريين جديدين، كثمرة لتوظيف مخرجات البحث العلمي لدعم الاقتصاد الوطني تحت شعار "صنع في مصر".

وأوضح النعماني أن المجلس يتابع موقف دراسة الجدوى المتكاملة التي تم إعدادها لإقامة مشروع شراكة بين الجامعات؛ بهدف البدء الفعلي في استصلاح 200 فدان لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد، لإنشاء مزارع نموذجية تخصصية علمية، بالإضافة إلى متابعة خطوات البدء في المشروع خلال الفترة القادمة، والذي يأتي ضمن خطة الدولة لتنمية إقليم جنوب الصعيد.