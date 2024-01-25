الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تتسلم أجهزة طبية بـ78 مليون جنيه لمستشفى الجراحات الخاصة

جانب من تسليم الاجهزة
جانب من تسليم الاجهزة بجامعة سوهاج

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم استلام الأجهزة الطبية لمستشفى الجراحات الخاصة (القلب والصدر، والمخ والأعصاب، والعظام)، استعدادًا لتشغيلها خلال الفترة القليلة القادمة، والمقامة  بحرم المستشفى الجامعى القديم بإجمالى بتكلفة بلغت 475 مليون جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي للارتقاء بمنظومة الصحة التي تسعى الجمهورية الجديدة لاقرارها فى ربوع مصر وخاصة بمحافظات الصعيد التي شهدت تطورًا كبيرًا وملموسًا خلال السنوات الـ 10 الأخير.

وأكد النعماني علي أن مستشفى الجراحات الخاصة  تأتى ضمن المشروعات الطبية الضخمة التى تشهدها محافظات الصعيد، بهدف تحقيق نهضة تنموية شاملة بالمجال الطبي والعلاجي فى تخصصات جراحات القلب والصدر، والمخ والأعصاب، وجراحة العظام، لتقديم خدمة صحية مميزة للمواطن بأقل تكلفة ممكنة، الي جانب المشاركة في تنفيذ المبادرات الرئاسية للقضاء علي  قوائم الأنتظار.

وأوضح النعماني أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي تم وضع جدول زمنى للتشغيل التجريبي والذي سيتم تنفيذه فور استكمال توريد الأجهزة والمستلزمات اللازمة لافتتاح المستشفى أمام المواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، موجهًا شكره لهيئة الشراء الموحد  للتعاون الجاد والمثمر وسرعه توريد إحتياجات المستشفي، من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة، لتطوير الخدمات الطبية والصحية المُتميزة للمواطنين.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أنه تم الانتهاء من جميع الخدمات اللازمة لإتمام التشغيل المبدئي للمستشفى، موضحًا انه تم الانتهاء من التعاقد علي الفرش الطبي للمبني من هيئة الشراء الموحد بثلاثة مراحل، حيث بلغت تكلفة المرحلتين الأولي والثانية 78 مليون جنيه حيث تم فرش العنايات المركزة، وغرف العمليات حاليًا بنسبة 70%، موضحًا انه تم اليوم استلام عدد من الاجهزة منها  ٦٦ جهاز مونيتور، ٦ ترابيزات عمليات كهربائية، عدد ٧٨ جهاز تنفس صناعي، ٩ اجهزة تخدير على أعلى مستوي، ٦٠ مرتبه هوائية طبية، ٣ جهاز أشعه محورية، ٣ محطات مركزية لمتابعة العلامات الحيوية لمرضي العناية، ٧ أجهزة صدمات القلب، جهاز أشعه محورية لتصوير حالات القلب والشرايين،   وجاري توريد المرحلة الثالثة  قريبًا لتشمل الفرش الغير طبي من الاثاث المكتبي وغيره.  

وجدير بالذكران المستشفى تبلغ مساحتها 1400 متر مربع، وتضم 7 أدوار متكررة تضم 8 غرف عمليات، و67 سرير عناية مركزة، و28  سرير عناية متوسطة، و145 سرير إقامة المرضى،وغرف للعزل، وكذلك أقسام للطواريء، والمعامل والأشعة، وأقسام خدمية، الي جانب 8 عيادات خارجية.

حسان النعماني استلام الأجهزة الجراحات الخاصة والمخ والأعصاب بمنظومة الصحة بمحافظات الصعيد ضمن المشروعات خدمة صحية الرئاسية للقضاء

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