الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى 25 يناير

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة  الـ ٧٢، وذكرى ٢٥  يناير التي قادها شباب مصر الأطهار، مؤكدًا أن التاريخ سوف يسجل لفخامة الرئيس السيسي بكل التقدير والعرفان حرصه على تدعيم أركان الدولة المصرية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.

كما هنأ النعماني وزارة الداخلية قيادة وضباطًا وأفرادًا، مثمنًا دور الشرطة المصرية وعطاء رجالها الذى لا ينضب في محاربة الإرهاب والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الوطن، مضيفًا أن الشعب المصري سيظل يفخر بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني بتضحياتهم  ورسالتهم السامية فى مواجهة قوى الظلام ودعاة الفتنة، ودحض المؤامرات التي يستهدف بها أعداء الوطن شق الصف المصري وزعزعة استقراره خلال الفترة الماضية.

وثمن النعماني ذكرى ٢٥ من يناير هذه الذكرى العظيمة التي تعد فرصة لنا، لنتذكر ونذكر أبناءنا بسيرة شهدائنا العطرة من أبطال الشرطة، والتي ستظل نبراسًا نسير على دربه ونستدعي فيها من ذاكرة الوطن الثرية المعاني والقيم التي ضحى أبطالنا من أجلها بأرواحهم الغالية، ليظل هذا الكبرياء الوطني والرصيد الحضاري العميق هو الدافع القوى لمسيرة الوطن وأجياله المتعاقبة نحو مستقبل وواقع أفضل، داعيًا الله أن يوفق حماة الوطن والعيون الساهرة في أداء المهام الأمنية الجسام وأن يسدد خطاهم بملاحقة خلايا الأرهاب والحفاظ على النصر الذي حققوه مع إخوانهم في القوات المسلحة الباسلة، وأن يحفظ رئيسنا وقائدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووطننا العزيز كريمًا أبيًا.

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