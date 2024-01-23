رئيس جامعة سوهاج يعلن الفائزين في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، نتيجة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة والتي أسفرت عن فوز كلًا من الطالب محمود أشرف محمود بالفرقة الرابعة بكلية الطب، والطالبة وفاء صلاح عبدالحميد بالفرقة الخامسة بكلية الطب بلقب الطالب والطالبة المثاليين.

تعزيز وتنمية حس المنافسة بين الطلاب

وأكد النعماني على أهمية هذه المسابقة والتي تعزز وتنمي حس المنافسة بين الطلاب، مشيرًا إلى أن المسابقة تهدف إلى إبراز ضرورة التكامل بين التفوق العلمي لدى الطلاب بجانب السعي إلى تنمية الثقافة، المهارات الشخصية والإبداع في مختلف الأنشطة، وذلك من منطلق إيمان الجامعة بدورها الرئيسي والأساسي في تكوين شخصيات الطلاب وتنمية وعيهم، قدراتهم، مهاراتهم ومواهبهم، لإعداد كوادر مؤهلة ومدربة، لتساهم إيجابيًا في بناء مستقبل الوطن، استنادًا على توجهات الدولة في وضع الشباب على رأس قائمة أولويات استراتيجياتها ورؤية مصر 2030م.

تقييم لجنة تحكيم المسابقة للمتقدمين تمت وفقًا للشروط المعلنة

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن تقييم لجنة تحكيم المسابقة للمتقدمين تمت وفقًا للشروط المعلنة، والتي تفاضل بين المتقدمين وفق مهارات الطالب في التواصل والعرض والتميز الدراسي، وفي انخراطه في الأنشطة الطلابية، مهاراته الاجتماعية، إجادته على الأقل للغة أجنبية واحدة، كما يتم تقييم الوعي الثقافي والسياسي لدى الطالب، من خلال مدى إلمامه بمختلف القضايا المحلية والدولية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في مختلف المجالات، وذلك وفق عدد من المعايير.

وأضاف صبري محمد مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب أن معايير الاشتراك في المسابقة (وفقًا للميثاق الأخلاقي للطالب المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) نصت على أن لا يكون الطالب/الطالبة المشارك بالسنة الأولى أو إعدادي بالكلية، حاصل على تقدير جيد على الأقل، وألا يكون قد صدر ضده أي جزاءات أو عقوبات سابقة، وبشرط ممارسته للأنشطة الطلابية، وتمتعه بمهارات العرض والإتصال الفعال، كما يفضل أن يكون لديه مهارات فنية، أدبية، رياضية وغيرها وأيضًا أن يكون لديه مهارات التفكير العلمي الناقد والقدرة على حل المشكلات والتفكير الإبداعي، ومشاركته اجتماعيًا داخل الجامعة وخارجها.

16 طالبا و14 طالبة شاركوا في المسابقة

وأشارت أسماء عمر مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات إلى أنه سيتم تصعيد الطالب والطالبة المثاليين على مستوي الجامعة لتمثيل الجامعة في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين التي تعقد على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن عدد الطلاب والطالبات الذين شاركوا في المسابقة 16 طالبا و14 طالبة، وقد فاز بالمركزين الثاني والثالث من الطلبة، أسامة يوسف تواضروس بكلية الهندسة، الطالب أحمد محمود محمد كلية التجارة، كما حصلت كل من الطالبتين نورهان حمدان بكلية العلوم وأروى محسن بكلية الزراعة على المركزين الثاني والثالث.

وجدير بالذكر ان لجنة التحكيم للمسابقة ضمت كلًا من الدكتور محمود السيد مراد وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد نصر الدين ثابت وكيل كلية الطب البشرى لشئون التعليم والطلاب والدكتورة امانى حلمى عبد الحميد استاذ بكلية التربية

الفائزين في مسابقة الطالب والطالبة