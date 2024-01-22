فريق طبي جامعة سوهاج ينجح في علاج شاب تعرض لقطع في الشرايين

نجح فريق طبي بوحدة جراحة الوجه والفكين بقسم الجراحة العامة بمستشفي سوهاج الجامعي، في إنقاذ حياة شاب 25 سنة، تعرض لقطع في الشرايين الأمامية للرقبة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الحالة وصلت الي استقبال الجراحة العامة وتعاني من نزيف حاد، حيث تم التعامل معها واستقبالها وعمل الإسعافات الأولية لإيقاف النزيف والتحكم به، حتي تم دخوله قسم العمليات بشكل عاجل وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، موجهًا شكر للفريق الطبي لما بذله من جهود في سبيل انقاذ حياة المريض.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن المصاب وصل الي الاستقبال في حالة خطيرة، يعاني من ضغط منخفض جدًا، جراء جرح قطعي كبير بالرقبة، فتم توفير الدعم الطبي اللازم له من خلال تشكيل الفريق الطبي بشكل عاجل والقيام بإجراء الجراحة اللازمة ومتابعة الحالة حتي تماثلها للشفاء التام.

وأضاف الدكتور كمال الشرقاوي رئيس القسم، انه تم إستقبال الحالة في وضع غير مستقر، فتم عمل الأشعات والفحوصات الطبية اللازمة ودخولها إلى قسم العمليات بشكل عاجل، موضحًا أن العملية الجراحية استمرت ما يقرب من 90 دقيقة، نجح خلالها الفريق الطبي من انقاذ حياة المريض.

ومن جانبه، قال الدكتور إسلام عامر استشاري ورئيس الفريق الطبي، أن العملية الجراحية تم خلالها ربط الأوردة والأنسجة المتهتكة والعضلات وعمل الخياطة للجرح بعد تخديره كليًا، مضيفًا ان المريض استطاع تناول السوائل بعد ساعة والأكل بعد ساعتين وغادر الي منزله بسلام، موجهًا شكر لرئيس الوحدة الدكتور احمد جابر، ولفريق التخدير والهيئة التمريضية.

يذكر أن فريق العمل ضم كلًا من الدكتور إسلام عامر أستاذ مساعد جراحات الوجه والفكين وأمراض الرأس والرقبة، والدكتور محمد عبد العال استاذ مساعد الوجه والفكين، والدكتور محمود فهمي مدرس مساعد الوجه والفكين.