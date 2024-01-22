الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشارك طلاب أول دفعة بكلية الطب بالنظام الجديد فرحتهم بانتهاء دراستهم

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في الأجواء الاحتفالية  لطلاب كلية الطب، والذين أنهوا  دراسة بكالوريوس الطب والجراحة للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وتعد أول دفعة من نظام (٥+٢) حيث تكون سنوات دراسة ٥سنوات وعامين للتدريب بدلًا من 6 سنوات وعام تدريب.

وأعرب  رئيس  الجامعة عن سعادته بتخرج أول دفعة لطلاب كلية الطب بنظام ٥+٢، والذي يهدف إلى تأهيل الطالب علميًا وعمليًا، حيث يتم فيه دراسة المواد الأساسية من خلال المحاضرات النظرية داخل قاعات الكلية والتدريب العملي داخل معاملها، ثم يأتي بعد ذلك دراسة المواد الإكلينيكية من خلال مجموعات الدراسة النظرية الصغيرة والمجمعة التي تتم داخل قاعات الكلية، والتدريب الإكلينيكي داخل أقسام المستشفيات الجامعية.، وذلك طبقًا لبرنامج تعليمي يتماشى مع برامج التعليم في كبرى كليات الطب في العالم.

وأكد النعماني، أن خريجي كلية الطب جامعة سوهاج على قدر كبير من الكفاءة مما سيمكنهم من المشاركة في خدمة مجتمعهم ووطنهم على أكمل وجه، مؤكدًا أن الفرص في المجال الطبي في مصر في تزايد مستمر والقادم أفضل والمستقبل مبهر. متمنيًا  للطلاب مزيدًا من النجاح والتفوق.

يذكر أن الطلاب حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة تعبيرًا عن فرحتهم، ولتكون ذكرى لهذا اليوم المميز، حيث احتفل الطلاب ابتهاجًا بتلك المناسبة التي لن تتكرر مرة أخرى، كما حرصوا على إلقاء كلمات الشكر لأساتذتهم ولأسرهم الذين قاموا بدعهم ومساندتهم للوصول لهذا اليوم الذي يعد حصاد لسنوات من الجهد والتعب.

فيما أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن استقبال الطوارئ المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة استقبل حتى الآن ١٦٤ مريضا، حيث تم توقيع الكشف الطبي وفحص ٢٦ مريض بقسمي العظام وجراحة المسالك، ١٣ مريض باستقبال الباطنة، فضلًا عن إجراء ١٦ عملية جراحية، بالإضافة إلى حجز  ٤٨ مريض بالعناية المركزة بأقسام القلب والتخدير والعصبية والصدرية والأطفال، وحجز ١٥ طفل بالحضانات، ١٣ مريضة بعيادة النساء والتوليد، واستقبال الأطفال ٣٣ حالة وذلك عقب نقل الاستقبال من مقر المستشفي القديم للمقر الجديد، وذلك في إطار الخطة الموسعة التي وضعتها إدارة الجامعة لتحسين الأداء وتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الكفاءة.

ووجه النعماني، بضرورة رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى واستقبال مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية وتقليل قوائم الانتظار، حيث يعد استقبال الطوارئ الجديد طفرة طبية داخل المستشفي الجامعي الجديد، وأحد أهم أقسام استقبال على مستوى المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، لوجود إمكانيات طبية وبشرية في جميع التخصصات، وتوفر العبء المادي، الي جانب امتلاكها أحدث وأدق الأجهزة الطبية التي تقدم خدمة كبيرة للمرضى، حيث يتم إسعاف الحالات وإجراء العمليات في أقل وقت ممكن.

 

 

حسان النعماني سوهاج الطب والجراحة رئيس الجامعة المستشفيات الجامعية

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